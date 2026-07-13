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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Υπεξ»: Παρέμβαση στις εξελίξεις ο διορισμός Ευρωπαίου αξιωματούχου

 13.07.2026 - 18:30
«Υπεξ»: Παρέμβαση στις εξελίξεις ο διορισμός Ευρωπαίου αξιωματούχου

Ως μονομερή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξελίξεις του Κυπριακού, ενόψει της επικείμενης άτυπης συνάντησης, παρουσιάζει το «υπουργείο εξωτερικών», σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αποσκοπεί στη δημιουργία τετελεσμένων και στην άσκηση πίεσης προς τους Τουρκοκύπριους.

Σε ανακοίνωσή του, το «υπουργείο εξωτερικών» καταδικάζει τον διορισμό του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραφαέλε Φίτο ως ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι έγινε «με εισήγηση της ελληνοκυπριακής πλευράς», χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Χαρακτηρίζει την κίνηση «προκλητικό βήμα» που, όπως αναφέρει, αποδεικνύει εκ νέου τη «μεροληπτική στάση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απωλέσει την ουδετερότητα και την αξιοπιστία της από το 2004, όταν, όπως είναι ο ισχυρισμός, δέχθηκε μονομερώς την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος, ενώ επαναλαμβάνεται ότι η Ένωση αγνοεί τα «δικαιώματα και συμφέροντα» των Τουρκοκυπρίων.

Το «υπουργείο εξωτερικών» ισχυρίζεται ακόμη ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία «δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών», η ΕΕ επιχειρεί, ενόψει της άτυπης συνάντησης που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, να δημιουργήσει «τεχνητή διαδικασία» και να ασκήσει πίεση στην τουρκοκυπριακή πλευρά, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, «να δημιουργήσει τετελεσμένα». Αναφέρει ότι οι προσπάθειες αυτές «είναι καταδικασμένες να αποτύχουν».

Παράλληλα, επαναλαμβάνεται η θέση ότι η ΕΕ επιχειρεί να αναβιώσει «ένα εξαντλημένο μοντέλο λύσης», το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξυπηρετεί τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος. Υποστηρίζει ότι μια «ρεαλιστική και μόνιμη συμφωνία» μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της «κυρίαρχης ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος» των δύο πλευρών.

Τέλος, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει τους πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, υποστηρίζοντας ότι όσο δεν αναγνωρίζει την «κυρίαρχη ισότητα» και συνεχίζει να αγνοεί τη βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, «τα μονομερή βήματα της ΕΕ θα θεωρούνται ανυπόστατα» και «δεν θα αποτελούν αντικείμενο διαλόγου από την κυβέρνησή μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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Ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί στη Λευκωσία μετά την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό.

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