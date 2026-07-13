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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για τη ληστεία σε φούρνο στη Λεμεσό – Τα τεκμήρια που τους «έκαψαν»

 13.07.2026 - 07:55
Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για τη ληστεία σε φούρνο στη Λεμεσό – Τα τεκμήρια που τους «έκαψαν»

Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 19 και 20 ετών για υπόθεση ληστείας σε φούρνο που διαπράχθηκε στις 10 Ιουλίου, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από μαρτυρία, μέλη της αστυνομίας συνέλαβαν τους δύο νεαρούς ενώ κατά τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν τεκμήρια που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνουν κάποιους ισχυρισμούς στους ανακριτές που διερευνώνται, ωστόσο η υπόθεση θεωρείται από την αστυνομία ως εξιχνιασθείσα.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί η κράτησή τους.

Η ληστεία διαπράχθηκε στις 03:30 το πρωί της Παρασκευής διανομέας εταιρείας αντιλήφθηκε άγνωστο άνδρα εντός του φούρνου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, να προσπαθεί να αφαιρέσει το συρτάρι της ταμειακής μηχανής.

Με τη βοήθεια του υπαλλήλου του φούρνου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει παίρνοντας μαζί του το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Τον δράστη ανέμενε έξω από τον φούρνο δεύτερο πρόσωπο το οποίο επέβαινε σε μοτοσυκλέτα και διέφυγαν μαζί προς άγνωστη κατεύθυνση.

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