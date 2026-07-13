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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καμίνι η Κύπρος: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – Σε ισχύ νέα κίτρινη προειδοποίηση

 13.07.2026 - 06:19
Καμίνι η Κύπρος: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – Σε ισχύ νέα κίτρινη προειδοποίηση

Σε κατάσταση κίτρινου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν και σήμερα.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε σχετική προειδοποίηση, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, καθώς ο υδράργυρος στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η παρούσα κατάσταση αποδίδεται στην εποχική χαμηλή πίεση που επηρεάζει την περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα νότια παράλια, όπου το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, εντάσεως 4 με 5 Μποφόρ. Η κατάσταση της θάλασσας θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Αναφορικά με τη διακύμανση των θερμοκρασιών στις υπόλοιπες περιοχές, η μέγιστη τιμή θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στα νότια, ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 31 βαθμούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά, ενώ στα ψηλότερα ορεινά ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις βραδινές ώρες ο καιρός θα διατηρηθεί κυρίως αίθριος, αν και αργότερα αναμένεται να παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς 3 Μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Η τάση για το επόμενο τριήμερο δείχνει διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, χωρίς να αναμένεται αξιόλογη μεταβολή στον υδράργυρο, ο οποίος θα συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή.

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