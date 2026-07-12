Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

Αναφερόμενος στο έργο για τις νέες Κεντρικές Φυλακές, ο Υπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την τεχνική προετοιμασία και τη χρηματοδότησή του.

«Έχει ήδη εντοπιστεί ο χώρος για την ανέγερση των νέων φυλακών» ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να αρχίσει η κατασκευή πριν το τέλος του 2027». Όπως επεσήμανε, πρόκειται για «τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο σωφρονιστικό σύστημα της Δημοκρατίας», καθώς οι σημερινές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν πριν από περίπου 135 χρόνια και δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες.

Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου σωφρονιστικού συγκροτήματος, το Υπουργείο προχωρεί σε παρεμβάσεις στις υφιστάμενες φυλακές, με έργα αναβάθμισης των υποδομών και ενίσχυσης της ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχουν ήδη εγκατασταθεί δύο από τα τρία ηλεκτρονικά συστήματα για την αποτροπή χρήσης κινητών τηλεφώνων και μεταφοράς παράνομων αντικειμένων ή ουσιών με drones, ενώ αναμένεται και η εγκατάσταση συστήματος διακοπής σήματος κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής νέου διευθυντή του Τμήματος Φυλακών. «Στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρξει μόνιμη διοικητική ηγεσία που θα ηγηθεί των αλλαγών», δήλωσε ο κ. Φυτιρής.

Σε ό, τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, ο Υπουργός ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), που έχει επικρατήσει να αποκαλείται από αρκετούς «κυπριακό FBI».

«Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές συλλήψεις. Αντιμετωπίζεται χτυπώντας τις εγκληματικές οργανώσεις συνολικά. Τη δομή τους, τα οικονομικά τους και τα δίκτυά τους», ανέφερε

Όπως σημείωσε, ήδη καταγράφονται αποτελέσματα μέσα από στοχευμένες επιχειρήσεις, κατασχέσεις ναρκωτικών, οικονομικές έρευνες, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και στενότερη συνεργασία με ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες. «Ο στόχος μας δεν είναι απλώς περισσότερες συλλήψεις. Είναι να καταστήσουμε την Κύπρο αφιλόξενη για το οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο νομοσχέδιο για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, το οποίο, όπως αναφέρει, η κυβέρνηση θα επαναφέρει προς ψήφιση στη νέα Βουλή.

«Δεν ζητούμε ανεξέλεγκτες εξουσίες. Ζητούμε αποτελεσματικά και ελεγχόμενα εργαλεία», είπε ο Υπουργός, εξηγώντας ότι οι εγκληματικές οργανώσεις αξιοποιούν πλέον κρυπτογραφημένες εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη νέων νόμιμων εργαλείων διερεύνησης, πάντοτε με δικαστικό έλεγχο και αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά τις φρουρές πολιτικών προσώπων, ο Υπουργός σημείωσε ότι η κατανομή του προσωπικού πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση κινδύνου.

«Όπου η αξιολόγηση καταδεικνύει πραγματική ανάγκη για μέτρα ασφαλείας, δεν πρόκειται να γίνουν εκπτώσεις. Όπου όμως δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, οι αστυνομικοί πρέπει να αξιοποιούνται εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος επέλεξε να αποποιηθεί τη φρουρά στην κατοικία του.

Ο κ. Φυτιρής αναφέρεται και στις σχέσεις του με την ηγεσία της Αστυνομίας, μετά τις δημόσιες διαφωνίες που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες, ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί φυσιολογική την ύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων.

«Όταν διαφωνώ, το λέω θεσμικά και ευθέως», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του Υπουργού είναι η χάραξη πολιτικής και η εποπτεία, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και η λογοδοσία προς την κοινωνία.

Παράλληλα, έθεσε εκ νέου θέμα ανακατανομής αρμοδιοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η Αστυνομία επιβαρύνεται με την εφαρμογή νομοθεσιών άλλων Υπουργείων, γεγονός που αποδυναμώνει την κύρια αποστολή της.

«Εάν ήταν μόνο δική μου απόφαση, θα επέλεγα να αφαιρεθούν καθήκοντα από τους αστυνομικούς, να αναληφθούν από τα ίδια τα Υπουργεία και να αξιοποιηθούν αυτά τα μέλη της Δύναμης σε άλλα καθήκοντα», σημείωσε.

Ο Υπουργός αναφέρεται ακόμη στο ζήτημα των αναρρωτικών αδειών, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται συνολική αντιμετώπιση των καταχρήσεων, χωρίς να θίγονται όσοι αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας.

Όπως σημείωσε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τέσσερις συσκέψεις με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την επεξεργασία ενός νέου πλαισίου που θα διασφαλίζει τόσο την προστασία των εργαζομένων όσο και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις Φυλακές Ανηλίκων στη Μενόγεια, ο Υπουργός εκτιμά ότι η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανηλίκων.

Κλείνοντας, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι δεν επιδίωξε πολιτική καριέρα, αλλά επιθυμεί η θητεία του να κριθεί εκ του αποτελέσματος. «Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Με ενδιαφέρει όταν ολοκληρωθεί η θητεία μου να μπορεί ο πολίτης να πει ότι άφησα την Αστυνομία, τις Φυλακές και συνολικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλύτερα από ό,τι τα παρέλαβα», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ