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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Αύγουστο; Πτήσεις της Ryanair από 60€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις

 12.07.2026 - 07:47
Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Αύγουστο; Πτήσεις της Ryanair από 60€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις

Πάντα είναι ευκαιρία να προγραμματίσετε ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη!

Στο site της Ryanair μπορείτε να βρείτε για τον Ιούνιο ναύλους από 30€ από Πάφο με επιστροφή!

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (6 Ιουυλίου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Εμείς έχουμε ρυθμίσει το ημερολόγιο για  ταξίδια 3-4 ημερών, αλλά αυτό μπορείτε να το αλλάξετε πολύ εύκολα από την σχετική μπάρα αναζήτησης.

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς.

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

 

 

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