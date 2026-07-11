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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

 11.07.2026 - 09:07
Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

Ανάσα για χιλιάδες τηλεθεατές που αντιμετώπισαν προβλήματα λήψης μετά τη μετάβαση στο νέο σύστημα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, καθώς επανέρχεται προσωρινά η προηγούμενη πλατφόρμα, δίνοντας χρόνο στους πολίτες να ολοκληρώσουν την προσαρμογή τους στη νέα τεχνολογία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής προχώρησε στην επαναλειτουργία της προηγούμενης πλατφόρμας Velister, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη μετάβαση στο νέο ψηφιακό δίκτυο.

Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα βρίσκεται ήδη ξανά σε λειτουργία, επιτρέποντας στους πολίτες να συνεχίσουν τις προσπάθειες συντονισμού στο δίκτυο της Hellas Sat, χωρίς όμως να στερούνται προσωρινά την πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, ο Alpha έχει δημιουργήσει ειδικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν αν η τηλεόρασή τους είναι συμβατή με την τεχνολογία DVB-T2.

Μπορείτε να το βρείτε εδώ

Η προηγούμενη πλατφόρμα θα παραμείνει σε παράλληλη λειτουργία με τη νέα για διάστημα τριών μηνών, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους πολίτες να επιλύσουν τυχόν προβλήματα, να προμηθευτούν τον κατάλληλο εξοπλισμό όπου χρειάζεται και να πραγματοποιήσουν τον απαιτούμενο επανασυντονισμό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι όσοι δεν λαμβάνουν καθόλου τηλεοπτικό σήμα, ακόμη και αν έχουν ήδη εγκαταστήσει νέο αποκωδικοποιητή, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εκ νέου συντονισμό είτε στον αποκωδικοποιητή είτε στην τηλεοπτική συσκευή τους. Με τη διαδικασία αυτή θα μπορούν να λαμβάνουν το σήμα μέσω της προηγούμενης πλατφόρμας.

Το Υφυπουργείο επισημαίνει ότι η προσωρινή επαναφορά της Velister εντάσσεται στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία των τηλεθεατών κατά τη μεταβατική περίοδο.

 

 

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