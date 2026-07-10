VIDEO: Τους συγκίνησε όλους νεαρή στην Κύπρο - Η μικρή αλλά απίστευτη της πράξη που έκανε τη διαφορά

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο οδηγός επέστρεψε στο όχημά του και παρατήρησε στο καταγεγραμμένο υλικό μια νεαρή κοπέλα να αποβιβάζεται από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο δίπλα.

Πριν ανοίξει πλήρως την πόρτα, η κοπέλα ακούμπησε το χέρι της πάνω της, φροντίζοντας να μην χτυπήσει το διπλανό όχημα.

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«Θέλω απλώς να πω ένα ευχαριστώ», αναφέρει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου στην ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι, παρότι πρόκειται για μια μικρή κίνηση, αποκαλύπτει μεγάλο σεβασμό προς την περιουσία των άλλων.

Όπως τονίζει, αν όλοι έδειχναν ανάλογη προσοχή και διακριτικότητα στην καθημερινότητά τους, ο κόσμος θα ήταν πραγματικά καλύτερος.

Η ανάρτηση κάνει επίσης αναφορά στα συχνά περιστατικά απροσεξίας σε χώρους στάθμευσης, όπου πόρτες αυτοκινήτων ανοίγουν χωρίς προσοχή, προκαλώντας ζημιές σε γειτονικά οχήματα.

Η στάση της νεαρής κοπέλας, σύμφωνα με τον χρήστη, αποτέλεσε μια ευχάριστη εξαίρεση και του έφτιαξε τη μέρα.

«Μπράβο στη νεαρή κοπέλα. Οι γονείς της πρέπει να είναι περήφανοι», καταλήγει η ανάρτηση.