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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευθείες βολές Λετυμπιώτη σε ΔΗΣΥ - «Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους, η σιωπή της Αννίτας θα αποτελεί πολιτική απάντηση»

 10.07.2026 - 12:56
Ευθείες βολές Λετυμπιώτη σε ΔΗΣΥ - «Ας συνεννοηθούν μεταξύ τους, η σιωπή της Αννίτας θα αποτελεί πολιτική απάντηση»

Με αιχμές κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Ονούφριου Κουλλά, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κάνοντας λόγο για απαξιωτικό πολιτικό λόγο και ζητώντας απαντήσεις από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Λετυμπιώτης εκφράζει την έκπληξή του για το ύφος που, όπως αναφέρει, επέλεξε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδει με την ιστορία και τον θεσμικό ρόλο του κόμματος. Παράλληλα, κατηγορεί την ηγεσία του ΔΗΣΥ για αντιφατική στάση αναφορικά με τη σύσταση Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σημειώνοντας ότι αρχικά απέδιδε την καταψήφιση της σχετικής πρότασης στη διαδικασία του κατεπείγοντος, ενώ πλέον υποστηρίζεται ότι δεν απαιτείται οργανωμένη δομή για τα ευρωπαϊκά ζητήματα.

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Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθυμίζει ακόμη ότι η δημιουργία Υφυπουργείου για την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση της Κύπρου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς περιλαμβανόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2013, διερωτώμενος τι έχει αλλάξει από τότε.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προβληματικές τις προσωπικές αναφορές σε γυναίκα με, όπως σημειώνει, υψηλή κατάρτιση, ευρωπαϊκή εμπειρία και διεθνή αναγνώριση, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή, όχι όμως η προσωπική απαξίωση.

Κλείνοντας, ο κ. Λετυμπιώτης καλεί την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, να διευκρινίσει εάν υιοθετεί το ύφος και τις τοποθετήσεις του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, σημειώνοντας ότι η σιωπή θα αποτελέσει πολιτική απάντηση. 

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