Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

Το ξενικό είδος εισήλθε στη Μεσόγειο διαμέσου της Διώρυγας του Σουέζ και η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής έχει ενισχύσει την εξάπλωσή του. Στις θάλασσες γύρω από την Κρήτη, οι ψαράδες αναφέρουν συχνά εμφανίσεις του λαγοκέφαλου, ο οποίος προκαλεί σημαντικές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και ανταγωνίζεται τα αυτόχθονα ψάρια. Επιπλέον, η τετραοδοτοξίνη που περιέχει το ψάρι αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων.

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα ως πιθανός σύμμαχος

Σύμφωνα με επιστημονικές καταγραφές, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta αποτελεί τον μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή που καταβροχθίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας δυνητικά ως ο απόλυτος βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής.

Η Caretta caretta ανατρέπει πλήρως τις ισορροπίες αυτής της άνισης μάχης. Διαθέτοντας εξαιρετικά παχύ δέρμα, ανθεκτικό καβούκι και ένα πανίσχυρο ράμφος σχεδιασμένο να σπάει σκληρά όστρακα, η θαλάσσια χελώνα κυνηγά ενεργά και τεμαχίζει τους ενήλικους λαγοκέφαλους.

Το πεπτικό της σύστημα φαίνεται να είναι πλήρως απρόσβλητο από τη θανατηφόρα νευροτοξίνη, μετατρέποντας το επικίνδυνο αυτό ψάρι σε ένα εύκολο και πλούσιο σε πρωτεΐνες γεύμα. Μέχρι σήμερα η προστασία της χελώνας αποτελούσε μια ανάγκη με καθαρά οικολογικό χαρακτήρα.

Πλέον, η διατήρηση του πληθυσμού της Caretta caretta εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας υγείας και οικονομικής επιβίωσης για τον τουρισμό και την αλιεία μας. Κάθε χελώνα που εξοντώνεται από πλαστικά, δίχτυα ή προπέλες σκαφών, αφήνει πίσω της εκατοντάδες νέους λαγοκέφαλους να κατακλύζουν τις ακτές.

Ο κανίβαλος των βυθών που σπέρνει τον φόβο

Ο λαγοκέφαλος, γνωστός επιστημονικά ως Lagocephalus sceleratus, θεωρείται από τους ειδικούς ως η χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο, καθώς δεν διαθέτει σχεδόν κανέναν φυσικό εχθρό λόγω της υψηλής τοξικότητάς του. Το σώμα αυτού του ψαριού περιέχει την πανίσχυρη νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα και μπορεί να προκαλέσει από σοβαρή παράλυση μέχρι θάνατο σε όποιον την καταναλώσει.

Παράλληλα, τα κοφτερά του δόντια είναι τόσο δυνατά που σκίζουν δίχτυα, λυγίζουν αγκίστρια και, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έχουν καταγραφεί ακόμα και επιθέσεις με σοβαρά τραύματα σε λουόμενους. Τα μεγάλα ψάρια και οι καρχαρίες αποφεύγουν τον τοξικό εισβολέα, αφήνοντάς τον να κυριαρχεί ανενόχλητος και να καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr