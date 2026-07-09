Η Samsung φέρνει την επανάσταση: Έρχεται το πρώτο smartphone που... ξετυλίγεται

Σε αντίθεση με τα foldable τηλέφωνα όπως το Galaxy Z Fold 7, τα «rollable» μοντέλα διαθέτουν εύκαμπτες οθόνες OLED και εσωτερικές μηχανοκίνητες ράγες. Όταν ενεργοποιούνται, αυτές οι συσκευές μπορούν να ξετυλιχτούν, αποκαλύπτοντας ένα κρυμμένο τμήμα της οθόνης μέσα από το εσωτερικό της συσκευής, όπως όταν κάποιος ξετυλίγει έναν πάπυρο.

Το νέο smartphone, που προσωρινά ονομάζεται Z Slide, αναμένεται να διαθέτει οθόνη 10 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 16:9 και πυκνότητα 440.6 ppi.

Σύμφωνα με το κορεατικό μέσο ενημέρωσης Money Today, το οποίο δημοσίευσε πρώτο την είδηση, η Samsung αντιμετωπίζει «τεχνικές δυσκολίες», καθώς οι rollable οθόνες παρουσιάζουν μεγαλύτερη «δομική πολυπλοκότητα» σε σύγκριση με τις foldable οθόνες.

Για παράδειγμα, οι rollable οθόνες πρέπει να αντέχουν σε επαναλαμβανόμενη κάμψη και εφελκυστική καταπόνηση όταν ξετυλίγονται. Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι η οθόνη παραμένει επίπεδη μετά το ξετύλιγμά της.

Δεν έχουμε δει ακόμη ένα πλήρως rollable smartphone να κυκλοφορεί στην αγορά, αν και έχουμε δει έξυπνες τηλεοράσεις και φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο τεχνολογίας οθόνης, συμπεριλαμβανομένης της LG Signature OLED R, η οποία κόστιζε $100.000. Το Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, διαθέτει έναν μηχανισμό τυλίγματος που ενεργοποιείται μέσω χειρονομιών ή ενός ειδικού κουμπιού, επιτρέποντας στην οθόνη 14 ιντσών να επεκταθεί κάθετα σε οθόνη 16.7 ιντσών.

Αν και δεν έχουμε δει ποτέ την τεχνολογία των rollable smartphone να φτάνει στο ευρύ κοινό, πολλές εταιρείες έχουν παρουσιάσει τέτοια τηλέφωνα στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων η LG, η Motorola, η Oppo, η Tecno και η ίδια η Samsung. Στην έκθεση CES 2024, η Samsung παρουσίασε την Rollable Flex, μια οθόνη OLED που επεκτεινόταν σε πέντε φορές το μέγεθός της.

Η LG αποχώρησε από τον κλάδο των smartphone πριν η προσπάθειά της για την ανάπτυξη ενός rollable μοντέλου φτάσει στη μαζική παραγωγή, αν και πολλά αντίγραφα των πρωτοτύπων της εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο. Κριτικές σε βίντεο από YouTubers όπως ο Marques Brownlee κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας ένα προϊόν που ήταν σε μεγάλο βαθμό λειτουργικό.

ΠΗΓΗ: gr.pcmag.com