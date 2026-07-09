Η νέα επιδημία του Έμπολα εξαπλώνεται γρηγορότερα από όλες τις προηγούμενες

«Δυστυχώς, ο ιός συνεχίζει να προηγείται της δικής μας αντίδρασης. Εξαπλώνεται γρηγορότερα από τα μέσα που αναπτύσσουμε για να ελέγξουμε την κατάσταση», είπε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Αντιμετωπίζουμε μια επιδημία που εξαπλώνεται με τους ταχύτερους ρυθμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ», όχι μόνο για επιδημίες που προέρχονται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο αλλά από όλα τα γνωστά στελέχη του Έμπολα, εξήγησε.

⚠️ The Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has now claimed 600 lives, figures published by the World Health Organization showed Thursday -- only three days after the figure topped 500 [1/2]

➡️ https://t.co/m1m0xaWVmH pic.twitter.com/YVoMYooxPe — AFP News Agency (@AFP) July 9, 2026

Συνολικά, από την έναρξη της επιδημίας, έχουν επιβεβαιωθεί 1.759 κρούσματα και από αυτούς τους ασθενείς οι 600 πέθαναν, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη γειτονική Ουγκάντα η κατάσταση είναι καλύτερη και στάσιμη, με 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα και δύο θανάτους.

Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν ξεσπάσει 17 επιδημίες του Έμπολα τον τελευταίο μισό αιώνα. Δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Africa CDC is working with the Democratic Republic of Congo to expedite overdue payments to Ebola responders after strikes in the outbreak's epicenter threatened containment efforts https://t.co/wcwIFROo0V — Bloomberg (@business) July 9, 2026

Η χειρότερη επιδημία του Έμπολα που έχει σημειωθεί ποτέ ήταν εκείνη της Δυτικής Αφρικής (2013-16), με περισσότερους από 11.300 νεκρούς σε σύνολο 29.000 κρουσμάτων, τα περισσότερα από τα οποία καταγράφηκαν στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

ΠΗΓΗ: protothema.gr