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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέλεια Βουλής: Φρένο από την Ολομέλεια στην παράταση για τη Ραουνά

 09.07.2026 - 18:34
Ολομέλεια Βουλής: Φρένο από την Ολομέλεια στην παράταση για τη Ραουνά

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την Πέμπτη το αίτημα της Κυβέρνησης να εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η άμεση συζήτησή του. Το αίτημα απορρίφθηκε με 34 ψήφους κατά και 17 υπέρ.

Κατά τη συζήτηση, οι Βουλευτές που τάχθηκαν κατά του κατεπείγοντος υποστήριξαν ότι πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί επαρκή μελέτη και δεν δικαιολογεί επίσπευση, ενώ όσοι το στήριξαν τόνισαν την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της κυπριακής παρουσίας στην ευρωπαϊκή «Τρόικα» μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να αποφασιστούν «σε μερικά λεπτά», σημειώνοντας ότι η εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού δεν μπορεί να εξεταστεί ως κατεπείγον θέμα, αλλά πρέπει να συζητηθεί χωρίς πίεση χρόνου και με πλήρη εικόνα.

Η Βουλευτής του «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» Ειρήνη Χαραλαμπίδου χαρακτήρισε το κατεπείγον «έκπληξη», λέγοντας ότι η Κυβέρνηση γνώριζε εδώ και καιρό το θέμα και θα μπορούσε να είχε καταθέσει εγκαίρως το νομοσχέδιο, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στα κόμματα να τοποθετηθούν. Πρόσθεσε ότι οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη δημιουργία Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων ανοίγουν, όπως είπε, «τεράστιο ζήτημα συνταγματικότητας», δηλώνοντας την αντίθεση του κόμματός της στο κατεπείγον.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι η Βουλή πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει τους λόγους που επικαλείται η εκτελεστική εξουσία για την παράταση. Υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση είχε εξαρχής προβλέψει παράταση ενός μόνο μήνα μετά το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας, όπως είχε συμβεί και με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη το 2012, και διερωτήθηκε αν η νέα πρόταση συνδέεται με πρόθεση δημιουργίας μόνιμου Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επέκταση των Υφυπουργείων και ζητήματα συνταγματικότητας θα πρέπει να συζητηθούν μέσα σε ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο.

Αντίθετα, η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδη δήλωσε ότι συμφωνεί με την κατεπείγουσα εξέταση του νομοσχεδίου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να είχε προετοιμάσει νωρίτερα το θέμα. Υποστήριξε, ότι η παράταση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη συνέχιση του έργου της Υφυπουργού, χαρακτηρίζοντας δικαιολογημένη την κατεπείγουσα διαδικασία.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου τάχθηκε επίσης υπέρ του κατεπείγοντος, σημειώνοντας ότι, αν και η Κυβέρνηση όφειλε να είχε καταθέσει νωρίτερα το νομοσχέδιο, κάθε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ λειτουργεί στο πλαίσιο της «Τρόικας», δηλαδή σε συνεργασία με την προηγούμενη και την επόμενη προεδρεύουσα χώρα. Ανέφερε ότι, μετά την επιτυχημένη κυπριακή προεδρία και ενόψει σημαντικών θεμάτων στην ευρωπαϊκή ατζέντα, μεταξύ των οποίων και ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, μια εξάμηνη παράταση θα επέτρεπε στην Κυπριακή Δημοκρατία να διατηρήσει το αποτύπωμά της στη διαδικασία.

Υπέρ του κατεπείγοντος τάχθηκε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, ο οποίος ανέφερε ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καθιστούσε το νομοσχέδιο άνευ αντικειμένου, ενώ επισήμανε ότι η συζήτηση για τη δημιουργία μόνιμου Υφυπουργείου μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στη δευτερολογία της, η κ. Χαραλαμπίδου υποστήριξε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να αναλάβει τον χειρισμό των ευρωπαϊκών θεμάτων χωρίς να απαιτείται παράταση της θητείας της Υφυπουργού.

Ο κ. Δημητρίου επανήλθε λέγοντας ότι, παρά την επιτυχημένη κυπριακή προεδρία, αυτό δεν δικαιολογεί την παράταση της θητείας χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί εκπροσωπούν την Κύπρο στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ, ενώ υπενθύμισε ότι η συμμετοχή στην Τρόικα αποτελεί γνωστή διαδικασία εδώ και χρόνια.

Ο κ. Λουκαΐδης διερωτήθηκε ποιο νέο στοιχείο προέκυψε ώστε να ζητείται τώρα παράταση μέχρι το τέλος του έτους, αφού ήταν εξαρχής γνωστό ότι η Κύπρος θα συμμετείχε στις εργασίες της Τρόικας και μετά το τέλος της Προεδρίας. Διερωτήθηκε επίσης γιατί δεν κατατέθηκε εξαρχής σχετική πρόταση και επανέφερε το ερώτημα κατά πόσο η κυβερνητική πρωτοβουλία συνδέεται με σχεδιασμούς για μόνιμο Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το γεγονός πως πριν από 14 χρόνια είχε δοθεί μόνο μηνιαία παράταση δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται σήμερα διαφορετική ανάγκη. Πρόσθεσε ότι, εφόσον η Βουλή δεν επιθυμεί να εγκρίνει την παράταση, αυτό αποτελεί δικαίωμα του σώματος, ωστόσο το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει να αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση της Υφυπουργού στα ευρωπαϊκά θέματα κατά τη συμμετοχή της χώρας στην Τρόικα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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