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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Προεδρικό ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου - «Η Κύπρος θα κάνει το παν για να ενισχύσει τις σχέσεις σας με την ΕΕ»

 09.07.2026 - 12:19
Στο Προεδρικό ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου - «Η Κύπρος θα κάνει το παν για να ενισχύσει τις σχέσεις σας με την ΕΕ»

Στις στενές σχέσεις Κύπρου και Λιβάνου αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων του Λιβάνου κ. Γιούσεφ Ρατζί, σε συνάντηση τους στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον κ. Ρατζί να εκφράζει θερμές ευχαριστίες για τη βοήθεια που παρέχει η Κύπρος στη χώρα του αλλά και ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσωπικά.

Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η αποδοχή από τον κ. Ρατζί της πρόσκλησης να μιλήσει στους αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στη συνδιάσκεψη που πραγματοποιούν «αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στον Λίβανο».

Πρόσθεσε ότι η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία του Λιβάνου είναι προτεραιότητα για την Κύπρο, όπως είναι και για τον Λίβανο.

Αναφέρθηκε επίσης στις στενές σχέσεις φιλίας που διατηρεί με τον Πρόεδρο της χώρας, επισημαίνοντας τις συχνές τηλεφωνικές τους συνομιλίες για συντονισμό δράσεων, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, για τις οποίες, όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπάρχει η πολιτική βούληση να ενδυναμωθούν περαιτέρω.

Πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην ΕΕ, εμμένουμε και θα το πετύχουμε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια συνολική στρατηγική συμφωνία της ΕΕ με τον Λίβανο, όπως κάναμε με την πρωτοβουλία μας για την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

Μίλησα με την Πρόεδρο της Επιτροπής αρκετές φορές, της έχω αποστείλει επιστολή για την ανάγκη να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν και κατ΄ακρίβεια όταν επισκέφθηκα μαζί με την Πρόεδρο της Επιτροπής τον Λίβανο, το 2024, ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν τον Λίβανο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σημείωσε ότι «η Κύπρος, και εντός της ΕΕ, θα κάνει το παν για να ενισχύσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Λίβανο».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου είπε, μεταξύ άλλων, ότι μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου του Λιβάνου κ. Τζοζέπ Αούν, ο οποίος θεωρεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη  «πολύ καλό, στενό φίλο».

Πρόσθεσε ότι «σας ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά και την Κυπριακή Δημοκρατία για ό,τι κάνετε για μας. Γνωρίζουμε τι κάνετε για μας».

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο κ. Υπουργός εξέφρασε συγχαρητήρια, επισημαίνοντας ότι «θέσατε το προσωπικό σας στίγμα και τη μεγάλη επιρροή σας και ήταν προς όφελος της Ευρώπης και της Μεσογείου. Σας ευχαριστούμε πολύ για το τι κάνετε για μας ως Κύπρος και μέσω σας ως ΕΕ».

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με αντικείμενο της συζήτησης το χθεσινοβραδινό δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

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