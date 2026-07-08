Έρχονται αλλαγές στο Συμβούλιο Παρακολούθησης – Ευχαριστίες από Αννίτα Δημητρίου

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού και Προέδρου του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, Αννίτας Δημητρίου , πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή του Συντονιστή, Μιχάλη Ιωαννίδη , και των μελών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, κατά τη συνεδρία έγινε αξιολόγηση του έργου που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα το Συμβούλιο, καθώς και συζήτηση για τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχαρίστησε τον Συντονιστή και τα μέλη του Συμβουλίου για τη συστηματική και τεκμηριωμένη δουλειά που επιτελούν. Υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του Συμβουλίου στις πρόσφατες εκλογές, στην παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, στην επεξεργασία πολιτικών θέσεων και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων που ενισχύουν τον πολιτικό λόγο του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Από πλευράς του, ο Συντονιστής του Συμβουλίου, Μιχάλης Ιωαννίδης, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο τόνισε ότι «λάβαμε τα μηνύματα της σιωπηρής πλειοψηφίας και θα συνεχίσουμε μαζί αυτή την προσπάθεια που αρχίσαμε για να έχουμε τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον». Πρόσθεσε ότι αποστολή του Συμβουλίου είναι να ηγείται μέσα από τεκμηριωμένη ανάλυση, πολιτική επεξεργασία και συγκεκριμένες πολιτικές εισηγήσεις.

Κοινή θέση ήταν ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει προσηλωμένος στον δρόμο της ευθύνης, των μεταρρυθμίσεων και του τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα, με το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανανέωση, ενίσχυση και διεύρυνση της σύνθεσής του.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στο Συμβούλιο, καθώς και οι αλλαγές που προκύπτουν από την ανάληψη νέων καθηκόντων από υφιστάμενα μέλη, όπως η εκλογή της Νικολέττας Κωσταντίνου στη Βουλή, του Μίλτου Μιλτιάδους στην προεδρία της ΟΣΑΚ και του Γιάννου Πανταζή στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ. Το Συμβούλιο τούς συγχαίρει θερμά για την εκλογή τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.