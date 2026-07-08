Κάμερες: Μόλις 20% προσπαθειών επίδοσης εξωδίκου ήταν επιτυχείς - «Μηχανισμοί παγίδευσης πολιτών...»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που επικεντρώθηκε στην πρόθεση των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας να επιδίδουν τα εξώδικα πρόστιμα που εκδόθηκαν εναντίον των πολιτών στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας, καθώς και στα οδοφράγματα με βάση τη λεγόμενη εφαρμογή «Photo Radar List», έγινε αναφορά στα προβλήματα που παρουσιάζονται, με Βουλευτές να περιγράφουν περιπτώσεις επίδοσης εξωδίκου στις οποίες,όπως ανέφεραν, δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες επίδοσης από τα μέλη της Αστυνομίας.

Τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν στοιχεία για τη διαδικασία επίδοσης των εξωδίκων, τον αριθμό των εκκρεμών προστίμων, καθώς και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το νομοσχέδιο που προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης. Από την πλευρά του Τμήματος Οδικών Μεταφορών αναφέρθηκε σε σχέση με το νομοσχέδιο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και αυτό βρίσκεται από τις 4 Φεβρουαρίου στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει την επίδοση εξώδικου με sms και με email.

Ανησυχία Βουλευτών

Κατά τη συζήτηση έντονη ήταν η ανησυχία των Βουλευτών σε σχέση με τους πολίτες, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν για κάποιο εξώδικο λόγω λανθασμένης διεύθυνσης, με μέλη του κοινοβουλίου να θέτουν επιτακτικά το ερώτημα για το τί θα γίνει αν σε μια τέτοια περίπτωση ο πολίτης βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπος με συσσωρευμένα πρόστιμα, και γιατί να έχει προθεσμία 90 ημερών να τα εξοφλήσει και να οδηγηθεί στο δικαστήριο για ένα λάθος που δεν προκάλεσε ο ίδιος.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει αναλυτικό κατάλογο με τις επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός ανεπίδοτων εξωδίκων ενδέχεται να επιβαρύνει τα ποινικά δικαστήρια με χιλιάδες επιπλέον υποθέσεις. Είπε επίσης ότι μελετάται τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι «ο λόγος που δεν κάναμε πρόταση νόμου είναι για να δώσουμε ευκαιρία στα αρμόδια Υπουργεία. Αν πρέπει να το κάνουμε εμείς θα το κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, ζήτησε να ξεκαθαριστεί αν προηγήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προσπάθειες επίδοσης καθώς και το κατά πόσον σε όλες τις περιπτώσεις πολιτών στους οποίους επιδίδονται σήμερα εξώδικα σε αστυνομικούς σταθμούς ή στα οδοφράγματα, έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής δύο συστημένων επιστολών και προσπάθειας επίδοσης από ιδιώτη επιδότη.

Έθεσε επίσης το ζήτημα των περιπτώσεων στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση λόγω λανθασμένης διεύθυνσης, διερωτώμενος κατά πόσον οι πολίτες αυτοί θα κληθούν πλέον να πληρώσουν το εξώδικο εντός 90 ημερών ή διαφορετικά να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, υποστήριξε ότι το κράτος δικαίου δεν μπορεί να «εφευρίσκει μηχανισμούς παγίδευσης των πολιτών», τονίζοντας ότι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση οφείλουν να συμμορφώνονται με το γράμμα του νόμου. Όπως ανέφερε, έχει λάβει ονομαστικές καταγγελίες πολιτών που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, κάνοντας λόγο για περιστατικά στα οποία πολίτες σταματούσαν σε οδοφράγματα ή αεροδρόμια και υφίσταντο ταπεινωτική μεταχείριση επειδή ενημερώνονταν επιτόπου για εκκρεμή εξώδικα.

Ανέφερε, ακόμη, ότι το ΑΚΕΛ είχε προειδοποιήσει από την εξέταση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών για τη χρήση του «Photo Radar List» και κάλεσε τις αρμόδιες αρχές, εφόσον απαιτούνται αλλαγές, να τροποποιήσουν τη νομοθεσία αντί να εφαρμόζουν πρακτικές που, όπως είπε, δεν προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου, διερωτήθηκε κατά πόσον έγιναν προσπάθειες σε όλες τις περιπτώσεις εξωδίκων να επιδοθούν και σημείωσε ότι θα αναμένουν την γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, ανέφερε ότι, εάν επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες πολίτες σταματούνται στα αεροδρόμια λόγω εκκρεμών εξωδίκων, τότε δημιουργούνται ζητήματα ως προς το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη να προσφύγει στο δικαστήριο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί συνολικά ο θεσμός και ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας επιδόσεων.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Μιχάλης Παρασκευά, ανέφερε ότι, εφόσον δεν έχει προηγηθεί νόμιμη επίδοση του εξωδίκου, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές πως η Αστυνομία δεν μπορεί να κατακρατεί δελτία ταυτότητας ή διαβατήρια πολιτών, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να δημιουργείται η εικόνα άσκησης πίεσης ή εκβιασμού.

Η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, έθεσε το ζήτημα της βάσης δεδομένων για τις διευθύνσεις και της επικαιροποίησής της.

Εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ότι το λεγόμενο «Photo Radar List» δεν εφαρμόζεται στα αεροδρόμια και τα λιμάνια.

Όπως αναφέρθηκε υπάρχει σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και η επίδοση των εξωδίκων πραγματοποιείται σε αστυνομικούς σταθμούς.

Ακόμη σημειώθηκε πως το σύστημα ελέγχου εγγράφων στα σημεία αναχώρησης δεν είναι διασυνδεδεμένο με το σύστημα των εξωδίκων και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που να εντοπίστηκαν μέσω του ελέγχου ταυτοτήτων ή διαβατηρίων.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, διαφώνησε με τη θέση αυτή, ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε όσους διαθέτουν στοιχεία για διαφορετικά περιστατικά να τα καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Χάρης Ευρυπίδου, ανέφερε ότι η επίδοση εξωδίκων πραγματοποιείται σε αστυνομικούς σταθμούς, σε άλλα σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, καθώς και στα οδοφράγματα.

Διευκρίνισε ότι στο στάδιο του ελέγχου ταυτοτήτων στο αεροδρόμιο δεν εμφανίζονται πληροφορίες για εκκρεμή εξώδικα.

Απαντώντας σε αναφορά του Ανδρέα Πασιουρτίδη ότι υπάρχουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί ενημέρωναν πολίτες κατά τον έλεγχο πως εκκρεμεί εξώδικο, ο κ. Ευρυπίδου ανέφερε ότι, εάν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο, «κακώς έγινε».

Πρόσθεσε ότι τα εξώδικα που επιδίδονται είναι μόνο εκείνα για τα οποία έχουν προηγηθεί ανεπιτυχείς προσπάθειες επίδοσης από ιδιώτη επιδότη.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι το άρθρο 6(2) της σχετικής νομοθεσίας προβλέπει την επίδοση των εξωδίκων, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 46, κάθε κλήση μπορεί να επιδοθεί οπουδήποτε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας αποτελεί επιχειρησιακό ζήτημα που αφορά την Αστυνομία και την εταιρεία επιδόσεων.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

ΚΥΠΕ