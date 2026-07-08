Συντεχνίες της ΑΗΚ: Προϋποθέσεις για σωστές πολιτικές αποφάσεις στη σύσκεψη στο Προεδρικό

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι συντεχνίες της ΑΗΚ ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ εκφράζουν «την εκτίμηση μας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Ενέργειας και η Κυβέρνηση για τη σύγκληση της χθεσινής συνάντησης στο Προεδρικό».

Στη συνάντηση, αναφέρεται, «τέθηκαν τα σοβαρά θέματα του τομέα ενέργειας που στηρίζονται σε απόψεις των τεχνοκρατών της ΑΗΚ, τις οποίες εκφράζουμε και ασπάζεται και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ και αφορούν την επάρκεια και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος».

«Η συνάντηση διεξήχθη σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα και εκτιμούμε ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λήψη των σωστών πολιτικών αποφάσεων προς όφελος της οικονομίας του τόπου και των καταναλωτών», σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι «έχουμε κάνει δεκτή την έκκληση του Υπουργού και της Υφυπουργού για παραχώρηση χρόνου 15 ημερών ώστε να προβούν σε ενέργειες προς επίλυση των κρίσιμων θεμάτων που τέθηκαν».

Ορίστηκε νέα συνάντηση για τις 22 Ιουλίου, 2026 και ως εκ τούτου, τα μέτρα που εξαγγείλαμε για τις 9 Ιουλίου 2026 αναστέλλονται, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ