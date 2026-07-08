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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Νέα αναβολή στη δίκη πολιτογραφήσεων του Μάριου Δημητριάδη

 08.07.2026 - 11:04
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Νέα αναβολή στη δίκη πολιτογραφήσεων του Μάριου Δημητριάδη

Για τον Σεπτέμβριο του 2026 μετατέθηκε η έναρξη της δίκης πολιτογραφήσεων, που εμπλέκει τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, και άλλα πρόσωπα.

Η διαδικασία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αναβλήθηκε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου.

Νέα ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 14η Σεπτεμβρίου του 2026, στις 09:30πμ.

Συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Πέραν του κ. Δημητριάδη κατηγορούνται, επίσης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Σιμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Στο μεταξύ, το Κακουργιοδικείο θα εξετάσει στις 24/7 η ώρα 9:30πμ προδικαστικά ζητήματα που έθεσε η υπεράσπιση. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε, με επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, ενημέρωση κατά πόσο έγινε συμφωνία για ασυλία ή ευνοϊκή μεταχείριση σε βασικό μάρτυρα της υπόθεσης.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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