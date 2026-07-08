Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς – Πού κυμαίνεται πλέον

Το Βρετανικό Brent σημείωσε αύξηση πέραν του 3% - με την τιμή να διαμορφώνεται στα 76 δολάρια το βαρέλι.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και το Αμερικανικό αργό. Κατέγραψε άνοδο 3% - με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα 72,65 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: riknews