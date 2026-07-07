Υπ. Ενέργειας: «Αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού το 2030»

«Οπωσδήποτε το έργο στο Βασιλικό πρέπει να τελειώσει πριν το 2030 - και σίγουρα θα τελειώσει πριν το 2030», τόνισε ο κ. Δαμιανός, μιλώντας ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, η οποία ενημερώθηκε από τον Υπουργό Ενέργειας για θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Είπε ακόμη ότι «οι οποιεσδήποτε άλλες ενδιάμεσες λύσεις θα έπαιρναν ενδεχομένως το ίδιο ή και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γιατί με βάση και τους νόμους που διέπουν τις προσφορές του δημοσίου, χρειάζεσαι όρους προσφοράς, χρειάζεσαι προσφορές, ενδεχομένως νομικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια προσφυγών, κατακύρωση έργου και στη συνέχεια να κτιστεί το έργο».

Επιπλέον, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι «η απόφασή μας είναι να συνεχιστεί» το έργο στο Βασιλικό και πρόσθεσε ότι «επειδή χρειάζεται το έργο, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο».

Ανέφερε ότι το έργο στο Βασιλικό, με βάση για τη μελέτη της εταιρείας Technip, «την οποία λάβαμε στο τέλος του 2025, είναι μισοτέλειωτο».

«Αν είναι 40% τελειωμένο ή 60% τελειωμένο είναι πολύ τεχνικό για να μπορώ να το απαντήσω, αλλά η μόνη λύση πραγματικά είναι να τελειώσει αυτό το έργο», πρόσθεσε.

Επίσης, ανέφερε ότι τελειώνουν οι όροι προσφοράς εντός Ιουλίου, ενώ έχει διοριστεί πρόσφατα και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ, έτσι ώστε να μπορεί η ΕΤΥΦΑ που είναι 6 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΦΑ και 3 από την ΑΗΚ, να προχωρήσει να οριστικοποιήσει αυτούς τους όρους και πρόσθεσε ότι «μέχρι το τέλος του 2026 ή πρώτο τρίμηνο του 2027 θέλουμε να έχουμε τελειώσει με την διαδικασία των προσφορών και να έχουμε κατακυρωμένη την προσφορά».

Ο κ. Δαμιανός εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα υπάρχουν νομικές διαδικασίες στη συνέχεια, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει το έργο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ