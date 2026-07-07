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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ταμπουρώθηκε με μαχαίρι και δεν παραδινόταν: Πώς έληξε το θρίλερ με τον 31χρονο στην Πόλη Χρυσοχούς - Η στιγμή που επενέβη η ΜΜΑΔ

 07.07.2026 - 09:14
Ταμπουρώθηκε με μαχαίρι και δεν παραδινόταν: Πώς έληξε το θρίλερ με τον 31χρονο στην Πόλη Χρυσοχούς - Η στιγμή που επενέβη η ΜΜΑΔ

Μετά από πολύωρη επιχείρηση της Αστυνομίας και την παρέμβαση της ΜΜΑΔ, 31χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε για υποχρεωτική νοσηλεία στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ύστερα από έκδοση σχετικού δικαστικού διατάγματος.

Ο άνδρας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, φέρεται να αντέδρασε όταν μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην οικία του για να εκτελέσουν το διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε έπειτα από αίτημα συγγενικών του προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το ΡΙΚ, ο 31χρονος κλείστηκε σε δωμάτιο του σπιτιού του, έχοντας στην κατοχή του μεγάλο μαχαίρι, αρνούμενος να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Για αρκετές ώρες αστυνομικοί επιχείρησαν να τον μεταπείσουν μέσω διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Γύρω στα μεσάνυχτα κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Μονάδας Μέτρων Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ), τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αφοπλίσουν τον 31χρονο με ασφάλεια και να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας για την προβλεπόμενη νοσηλεία.

Οι συνθήκες της υπόθεσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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