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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες για την απόπειρα ληστείας στη Λάρνακα - Ένας συνελήφθη, ένας καταζητείται

 07.07.2026 - 06:46
Χειροπέδες για την απόπειρα ληστείας στη Λάρνακα - Ένας συνελήφθη, ένας καταζητείται

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας οδήγησαν χθες το απόγευμα στη σύλληψη 33χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην χθεσινή πρωινή απόπειρα ληστείας. Οι Αρχές εντόπισαν όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, ενώ από έρευνα στην οικία του υπόπτου παραλήφθηκαν πυρομαχικά και τεκμήριο που συνδέεται με την υπόθεση. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χαραλάμπους «κατόπιν εξετάσεων και ερευνών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας,  εντόπισαν γύρω στις 7 μ.μ.  σε πολυκατοικία, σε περιοχή της Λάρνακας όχημα ίδιου τύπου, μάρκας και χρώματος και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έφερε το όχημα των δραστών κατά την απόπειρα ληστείας, το οποίο και παραλήφθηκε». 

Αναφέρει ότι «ακολούθως, εντοπίστηκε ο υπεύθυνος  οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος, που όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για πολίτη τριτης χωρας ηλικίας 33 ετών».

Σημειώνει πως «σε έρευνα που έγινε εντός της οικίας του εν λόγω προσώπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια δύο  πλήρη φυσίγγια τυφεκίου και ένα πολυβόλου και συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα».

Επίσης, «στη συγκεκριμένη οικία εντοπίστηκε και παραλήφθηκε τεκμήριο το οποίο φαίνεται να κατείχε ο δράστης κατά την απόπειρα ληστείας».

Αναφέρεται ότι «εναντίον του 33χρονου, εκδόθηκε  δικαστικό ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος,  απόπειρας ληστείας,  παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και συνελήφθη».

Σημειώνεται πως «για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο,  εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης για τα αναφερόμενα αδικήματα».

Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του. 

Το δεύτερο πρόσωπο καταζητείται και γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό και σύλληψη του.

 

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