Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της νηπιαγωγού στην υπόθεση για τον 14χρονο Στυλιανό

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Στη δικάσιμο της Δευτέρας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η αντεξέταση της μάρτυρος, που ήταν νηπιαγωγός του Στυλιανού κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010.

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης της Κατηγορούμενης 2, μητέρας του ανήλικου, υποστήριξε ότι η πελάτης του πάσχει από διπολική διαταραχή, ψυχική ασθένεια που αντιμετώπιζε και η μητέρα της, σημειώνοντας ότι η ασθένεια αυτή έχει ως συνέπεια να αναφέρει ως πραγματικά γεγονότα που έχει φανταστεί. Ο συνήγορος ρώτησε εάν η εκπαιδευτικός είχε διαπιστώσει ότι έπασχε και ο Στυλιανός από αντίστοιχα ψυχικά προβλήματα, με τη μάρτυρα να δηλώνει πως δεν είχε εντοπίσει κάτι τέτοιο.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε για την εντύπωση που είχε σχηματίσει και για τη μητέρα του Στυλιανού και απάντησε ότι η εικόνα που έδινε ήταν πως την ταλαιπωρούσε η εργασία στη φάρμα και οι έγνοιες της φροντίδας των παιδιών. Δήλωσε, όμως, άγνοια για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ανέφερε ο συνήγορος.

Ο συνήγορος υπέβαλε στη μάρτυρα ότι η βίαιη και επιθετική συμπεριφορά του Στυλιανού θα μπορούσε να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, πέρα από τα βιώματα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η μάρτυρας απάντησε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλοι παράγοντες, σημείωσε όμως ότι έκρινε ως κύριο παράγοντα το οικογενειακό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι τόσο βίαιη συμπεριφορά θα μπορούσε να εξηγηθεί μόνο με έκθεση σε βία στην οικογένεια. Ανέφερε ότι δεν έχει κανένα λόγο να θεωρεί πως τα περιστατικά που της αναφέρθηκαν δεν ήταν αληθινά.

Ο Βίκτωρας Ακάμας, συνήγορος της Κατηγορούμενης 3, λειτουργού των ΥΚΕ, παίρνοντας τη σκυτάλη στην αντεξέταση της εκπαιδευτικού, εστίασε κυρίως στο πότε και πώς ανέλαβε πρωτοβουλίες η νηπιαγωγός για τη διαχείριση των προβλημάτων που εντόπισε στη συμπεριφορά του πεντάχρονου τότε Στυλιανού.

Ρωτώντας εάν προχώρησε σε αναφορά του προβλήματος σε προϊσταμένους της ή και σε εκπαιδευτικό ψυχολόγο, ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι η νηπιαγωγός δεν ενδιαφέρθηκε από νωρίς να κάνει τις δέουσες αναφορές για όσα ανέφερε στην κατάθεσή της ότι είχε παρατηρήσει στη συμπεριφορά του ανήλικου, τα οποία η ίδια απέδωσε στο οικογενειακό περιβάλλον. Η εκπαιδευτικός απάντησε ότι είχε πληροφόρηση μετά τον Νοέμβριο του 2009 για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Στυλιανός και ότι απευθύνθηκε στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γύρω στον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2010.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, ακολούθως, παρέπεμψε στο εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη διαχείριση περιστατικών, από το οποίο ανέγνωσε ότι θα πρέπει να συγκροτείται ομάδα πρόληψης της βίας από τη Διευθύντρια, τη νηπιαγωγό, ψυχολόγο και σύμβουλο, στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται περιπτώσεις παιδιών που υποφέρουν, επισημαίνοντας ότι η μάρτυρας είχε διπλή ιδιότητα, Διευθύνουσας και νηπιαγωγού. Ερωτηθείσα, η μάρτυρας απάντησε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2009-2010 δεν συγκροτήθηκε ομάδα, επειδή τα περιστατικά για τα οποία είχε ενημερωθεί αρχικά, όπως ανέφερε, αφορούσαν τη προηγούμενη σχολική χρονιά, από την οποία είχαν μεσολαβήσει μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε στη μάρτυρα ότι άσκησε πλημμελώς τα καθήκοντά της σε σχέση με υπόθεση βίας που επηρέασε τον μαθητή, με την κατηγορούσα αρχή να υποβάλλει ένσταση, σημειώνοντας ότι η υποβολή αυτή δεν αφορά επίδικα θέματα εναντίον των κατηγορουμένων. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δεν επέτρεψε την υποβολή περί πλημμελούς τέλεσης καθηκόντων της νηπιαγωγού.

Ακολούθως, παραπέμποντας στα πρακτικά της συνεδρίασης της πολυθεματικής ομάδας αξιολόγησης που συγκροτήθηκε τον Μάρτιο του 2010 για την περίπτωση του Στυλιανού, ο ίδιος συνήγορος υπεράσπισης ρώτησε τη μάρτυρα για ποιο λόγο δεν συμφώνησε με την εισήγηση για παραμονή του Στυλιανού στην προδημοτική για ακόμα ένα χρόνο, αντί να περάσει στο δημοτικό σχολείο. Η μάρτυρας ανέφερε ότι θώρησε πως θα έβρισκε ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον στο δημοτικό, με συνοδό και υπηρεσίες λογοθεραπείας, ενώ στο νηπιαγωγείο δεν υπήρχε κάτι περισσότερο να προσφέρει.

Ο συνήγορος, διαβάζοντας από τα πρακτικά, ανέφερε πως η νηπιαγωγός είχε εκφράζει φόβο και ότι ανησυχούσε πως δε θα μπορούσε να ελέγξει τη συμπεριφορά του Στυλιανού, ενώ ανέγνωσε επίσης πως η πολυθεματική είχε αποφασίσει την παροχή ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας και εξέταζε τοποθέτηση σχολικού συνοδού και αναστολή φοίτησης του ανήλικου.

Η μάρτυρας απαντώντας παραδέχθηκε ότι είχε ανησυχίες για θέματα ασφάλειας λόγω της συμπεριφοράς που εκδήλωνε ο Στυλιανός και σημείωσε ότι τα περιστατικά που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά, ξεπερνούσαν τα τυπικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού.

Ενδεικτικά, σε διάφορα σημεία της αντεξέτασης, η μάρτυρας ανέφερε πως σε παρατήρηση προς τον Στυλιανό για να μη χτυπήσει, της είχε απαντήσει «να πέσω να πεθάνω να γλιτώσω», ενώ ανέφερε ότι είχε ακούσει επίσης τις φράσεις «εν να σε παίξω» ή «εν να σε βάλω φυλακή», που η ίδια απέδιδε στο οικογενειακό του περιβάλλον, όπως είπε. Επέμεινε, όμως, πως έκανε ό,τι μπόρεσε για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Εξάλλου, σε ερώτηση του επόμενου συνηγόρου υπεράσπισης, ανέφερε ότι είχε τακτική επικοινωνία για το θέμα με δύο προϊσταμένους της, καθώς και ότι είχε επικοινωνήσει με το Γραφείο Ευημερίας, από το οποίο ενημερώθηκε ότι παρακολουθούσαν οι λειτουργοί του την οικογένεια. Ο συνήγορος της υπέβαλε ότι θα έπρεπε να είχε επιχειρήσει πιο συστηματικά να μιλήσει με τον Στυλιανό, αν και η ίδια είπε ότι στις προσπάθειες που έκανε, ο μαθητής δεν ανοιγόταν.

Με την ολοκλήρωση της αντεξέτασης της νηπιαγωγού, η κατηγορούσα αρχή ανακοίνωσε ότι θα καλέσει αύριο Τρίτη, 7/7/2026, την επόμενη μάρτυρα κατηγορίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ