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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τρόμος στη Λάρνακα: Ένοπλη ληστεία με «μαϊμού» διανομέα φαγητού – Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 73χρονος ιδιοκτήτης χρυσοχοείου

 06.07.2026 - 11:40
Τρόμος στη Λάρνακα: Ένοπλη ληστεία με «μαϊμού» διανομέα φαγητού – Τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 73χρονος ιδιοκτήτης χρυσοχοείου

Τρόμος επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στη Λάρνακα, μετά από απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο που σημειώθηκε γύρω στις 9:00.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρίας διανομής φαγητού και έφερε μαύρο κράνος μοτοσικλέτας πλήρους κάλυψης προσώπου, εισήλθε σε χρυσοχοείο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73 χρόνου ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε, με αποτέλεσμα αυτός να τον κτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό  τραύμα, ωστόσο ο ιδιοκτήτης κατάφερε να τον απωθήσει εκτός τους καταστήματος.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος, το οποίο από τις μέχρι στιγμής  εξετάσεις φαίνεται να οδηγούσε άλλο άγνωστο πρόσωπο πιθανόν αλλοδαπός.

Η σκηνή αποκλείστηκε και  διεξάγονται εξετάσεις από το ΤΑΕ Λάρνακας. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε συρραφή στο τραύμα του και αναμένεται να απολυθεί.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

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