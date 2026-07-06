Προεδρικές 2028: Το παρασκήνιο ανάβει πρόωρα-Συμμαχίες υπό πίεση, εσωκομματικές ρωγμές και η μάχη που ήδη ξεκίνησε

Στο επίκεντρο όλων, βρίσκεται η σχέση του Προεδρικού με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και του ΔΗΚΟ. Μια σχέση που επισήμως περιγράφεται ως σταθερή συνεργασία, αλλά ανεπίσημα αντιμετωπίζεται ως πολιτική ισορροπία υψηλής αστάθειας.

Το ΔΗΚΟ ανεβάζει τόνο και απαιτήσεις

Στο ΔΗΚΟ, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι το κόμμα έχει υποτιμηθεί, ως προς το πολιτικό του βάρος μετά τις τελευταίες εκλογές. Πηγές προσκείμενες στην ηγεσία υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή στην κυβερνητική πλειοψηφία δεν μπορεί να παραμένει τυπική, αλλά πρέπει να μεταφραστεί σε ουσιαστικό λόγο πριν από κρίσιμες αποφάσεις.

Η ένταση επικεντρώνεται σε δύο πεδία: Τους επικείμενους κυβερνητικούς ανασχηματισμούς και τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς. Εκεί, το ΔΗΚΟ φέρεται να επιδιώκει όχι απλώς παρουσία, αλλά συνδιαμόρφωση, κάτι που αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο της, μέχρι τώρα συνεργασίας.

Η αντίδραση από το Προεδρικό, είναι προσεκτική αλλά σαφής: Κυβερνητικοί κύκλοι θεωρούν ότι δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής απόκλισης, αλλά ζήτημα «ρυθμού και επικοινωνίας». Πίσω από τις διατυπώσεις όμως, είναι εμφανές ότι η σχέση έχει εισέλθει σε φάση διαρκούς διαπραγμάτευσης.

Το 2028 ως πραγματικό διακύβευμα

Η ουσία της αντιπαράθεσης δεν αφορά το παρόν αλλά το μέλλον. Η δημόσια θέση του αντιπροέδρου του ΔΗΚΟ Μιχάλη Δαμιανού στην εφημερίδα «Καθημερινή» ότι το κόμμα οφείλει να στηρίξει ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, αποτυπώνει τη μια γραμμή σκέψης στο εσωτερικό.

Ωστόσο, η άλλη γραμμή, είναι πιο επιφυλακτική: Στελέχη του κόμματος, εκτιμούν ότι η επόμενη προεδρική αναμέτρηση θα είναι εντελώς διαφορετική από το 2023, με αυξημένο ανταγωνισμό και λιγότερες «δεδομένες» συμμαχίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η σχέση με την κυβέρνηση δεν θεωρείται αυτονόητο ότι θα παραμείνει αμετάβλητη.

Δεν είναι τυχαίο, ότι στο παρασκήνιο επανέρχονται σενάρια ευρύτερων πολιτικών συγκλίσεων, ακόμη και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε θεσμική επιβεβαίωση.

Ο ΔΗΣΥ σε εσωτερική κινητικότητα χωρίς φρένο

Στην Πινδάρου, η εικόνα είναι εξίσου σύνθετη. Ο ΔΗΣΥ, δεν έχει εισέλθει επίσημα σε προεκλογική διαδικασία, αλλά στην πράξη βρίσκεται ήδη σε φάση εσωτερικής προετοιμασίας και στρατηγικής τοποθέτησης.

Η παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη, με άρθρο του στον «Φιλελεύθερο» λειτούργησε ως πολιτικό σήμα προς πολλαπλές κατευθύνσεις. Η αναφορά του στην ανάγκη για «έντιμες συνεργασίες» με δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στον ιδεολογικό χώρο του ΔΗΣΥ, με έμμεση αλλά σαφή αναφορά στο ΔΗΚΟ, θεωρήθηκε από πολλούς ως χαρτογράφηση πιθανών μελλοντικών συμμαχιών.

Παράλληλα, η εσωκομματική κινητικότητα δεν κρύβεται.

Η Αννίτα Δημητρίου, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια του ΔΗΣΥ, έστειλε μήνυμα πολιτικής συνέχειας, αλλά και επανατοποθέτησης της παράταξης στον ρόλο του κεντρικού διεκδικητή της εξουσίας. Η ομιλία της, ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια κατοχύρωσης ηγετικού ρόλου, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση, για την επόμενη προεδρική υποψηφιότητα έχει ήδη αρχίσει.

Την ίδια στιγμή, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, με τη δημιουργία ομάδας επικοινωνίας μέσω WhatsApp με στελέχη και υποστηρικτές. Αν και παρουσιάστηκε ως μέσο άμεσης επαφής, πολιτικοί παρατηρητές το διαβάζουν ως ξεκάθαρη ένδειξη, ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος δεν έχει αποσυρθεί από την εσωκομματική εξίσωση.

Το αποτέλεσμα είναι ένας ΔΗΣΥ που κινείται σε δύο ταχύτητες: θεσμική ενότητα στο προσκήνιο και έντονη κινητικότητα στο παρασκήνιο.

ΑΚΕΛ με διαφορετικό χρονισμό

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, το ΑΚΕΛ επιλέγει πιο ελεγχόμενο ρυθμό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ηγεσίας, η προεκλογική εκστρατεία θα ξεκινήσει ουσιαστικά τον Μάρτιο του 2027, ώστε να υπάρξει συμπυκνωμένος χρόνος πολιτικής δράσης και σαφής στόχευση προς την κάλπη.

Η στρατηγική αυτή, διαφοροποιεί το ΑΚΕΛ από τα υπόλοιπα κόμματα που ήδη βρίσκονται σε φάση άτυπης προεκλογικής προετοιμασίας, είτε το παραδέχονται είτε όχι.

Το πραγματικό παιχνίδι μόλις αρχίζει

Πίσω από τις επίσημες διατυπώσεις περί «θεσμικής συνεργασίας» και «καλής επικοινωνίας», το πολιτικό σκηνικό, αρχίζει να παίρνει πιο καθαρές-και πιο κυνικές-μορφές. Στο ΔΗΚΟ, όλο και περισσότερες φωνές αντιμετωπίζουν τη σημερινή σχέση με το Προεδρικό, όχι ως δεδομένη στρατηγική συμμαχία, αλλά ως μεταβατικό στάδιο σε ένα πολύ ευρύτερο παιχνίδι ισορροπιών ενόψει 2028.

Η αίσθηση ότι το κόμμα διατηρεί ανοιχτές γέφυρες προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό, δεν αποτελεί πλέον απλώς σενάριο παρασκηνίου, αλλά μια πολιτική επιλογή που συζητείται- έστω και άτυπα- ως εναλλακτική πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, η σχέση με την παρούσα κυβέρνηση επαναξιολογείται συνεχώς, όχι μόνο με βάση το σήμερα, αλλά κυρίως με βάση, το ποιος θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες εξουσίας αύριο.

Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αυτή η κινητικότητα δημιουργεί ένα υπόγειο πολιτικό άγχος. Δεν είναι μόνο το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων σε κρίσιμες ψηφοφορίες, ή πολιτικές επιλογές. Είναι κυρίως το ενδεχόμενο σταδιακής απομάκρυνσης ενός κόμματος, που σήμερα αποτελεί τον βασικό πυλώνα κοινοβουλευτικής στήριξης της κυβέρνησής του.

Η ουσία, είναι ότι η μάχη του 2028 δεν θα κριθεί μόνο την ημέρα των εκλογών, αλλά πολύ νωρίτερα, μέσα από το πλέγμα συμμαχιών, που ήδη διαμορφώνεται.

Και σε αυτό το πλέγμα, τίποτα δεν θεωρείται πλέον δεδομένο: Ούτε οι κυβερνητικές συνεργασίες, ούτε οι εσωκομματικές ιεραρχίες, ούτε οι πολιτικές ισορροπίες που μέχρι χθες, έμοιαζαν σταθερές.