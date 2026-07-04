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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

 04.07.2026 - 15:36
Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Απόλυτα σεβαστή χαρακτήρισε την απόφαση παραίτησης του Χρήστου Μυλωνόπουλου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πράξη θεσμικής ευαισθησίας για την προστασία της διαδικασίας ως προς την δημόσια εικόνα.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο κύριος Λετυμπιώτης επεσήμανε πως η απόφαση παραίτησης του Χρήστου Μυλωνόπουλου συνδέεται κυρίως με την ανάγκη του ιδίου ώστε να προστατευθεί η διαδικασία από κάθε άδικη εντύπωση η οποία επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί.

Σημείωσε πως το ζητούμενο είναι να υπάρξει πλήρης θεσμική θωράκιση χωρίς υπόνοιες ή οι άδικες εντυπώσεις που να επισκιάζουν την ουσία της διερεύνησης.

Επανέλαβε δε ότι το μήνυμα παραμένει σαφές, πως η διερεύνηση θα προχωρήσει με αντικειμενικότητα και με απόλυτο σεβασμό στην απαίτηση της κοινωνίας ώστε να διερευνηθούν όλα με τρόπο αδιάβλητο.

Αναφερόμενος στον αντικαταστάτη του Χρήστου Μυλωνόπουλου, ο κύριος Λετυμπιώτης πρόσθεσε πως την επόμενη Τετάρτη στο Υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να τεθεί επίσημα η εισήγηση συμμετοχής του ποινικολόγου Ηλία Αναγνωστόπουλου, στην ομάδα των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, με σκοπό να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι έρευνες.

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