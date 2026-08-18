Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

Σε ανακοίνωσή της η Ισότητα αναφέρει ότι το κατηγορητήριο αφορά αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του Ν. 30(ΙΙΙ)/1995, του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση 135 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων.

«Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αρνήθηκε την καταχώριση την 1η Ιουλίου 2026, στηριζόμενο σε μία και μόνη παραδοχή: ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «σαφώς και δεν είναι ούτε οργανισμός, ούτε και νομικό πρόσωπο» κατά την έννοια του άρθρου 6(2)», σημειώνει η ανακοίνωση της Ισότητας.

Υπογραμμίζει, δε, οτι «αν σταθεί η πρωτόδικη προσέγγιση, το αποτέλεσμα είναι ένα: ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας θα είναι ο μόνος στο απυρόβλητο ενός νόμου που η ίδια η Δημοκρατία θέσπισε για να προστατεύσει τους συνδικαλιστές — και ολόκληρος ο δημόσιος τομέας θα μείνει χωρίς ποινική προστασία απέναντι σε αντισυνδικαλιστικά αντίποινα».

Η Ισοτητα επισημαίνει ότι, όταν το κράτος «προσλαμβάνει, μισθοδοτεί, πειθαρχεί και απολύει, είναι εργοδότης όπως κάθε άλλος. Γι' αυτό ακριβώς το Άρθρο 172 του Συντάγματος καθιστά τη Δημοκρατία υπόλογη «δια πάσαν ζημιογόνον άδικον πράξιν ή παράλειψιν των υπαλλήλων ή αρχών» της».

Η Ισότητα υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2025 το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων, με τον εκπρόσωπο τον Γιώργο Μαλτέζο, «ανέδειξε δημόσια τον υπερπληθυσμό, την κυκλοφορία ναρκωτικών και την υποστελέχωση στις Κεντρικές Φυλακές» και ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2025 η συντεχνία «κατήγγειλε δημοσίως ότι η ιεραρχική εξουσία αξιοποιείται για τη στρατολόγηση μελών σε άλλη οργάνωση (σημ: συνδικαλιστική)». Προσθέτει ότι τον Μάιο η συντεχνία υπέβαλε καταγγελία παρενόχλησης και ότι ακολούθησε ο διορισμός ερευνώντα λειτουργού εναντίον του Γιώργου Μαλτέζου.

Αναφέρει, επίσης, ότι έγινε καταγγελία και προς τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία απορρίφθηκε στις 6 Ιουλίου 2026 με το αιτιολογικό ότι «δεν προκύπτουν στοιχεία». «Στις 28 Ιουλίου η Κυπριακή Δημοκρατία διαβεβαίωσε γραπτώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, ακριβώς διότι η εκκρεμούσα πειθαρχική διαδικασία παρέχει πλήρεις εγγυήσεις», συνεχίζει η ανακοίνωση της Ισότητας, καταλήγοντας ότι στις 31 Ιουλίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέλυσε τον Γιώργο Μαλτέζο «με άμεση ισχύ, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αποζημίωση, προτού εκδοθεί ή έστω του γνωστοποιηθεί πόρισμα από την πειθαρχική διαδικασία που είχε προβληθεί ως εγγύηση, χωρίς να τηρηθούν οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και χωρίς ο ίδιος να διαθέτει τέτοια εξουσία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ