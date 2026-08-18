Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

 18.08.2026 - 18:46
Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

Ενώπιον Ανώτατου Δικαστηρίου κατατέθηκε από μέρους του δεσμοφύλακα Γιώργου Μαλτέζου, συνδικαλιστή της συντεχνίας Ισότητας, η Μονομερής Ποινική Αίτηση 1/2026, η οποία αφορά αίτημα για έκδοση διατάγματος για καταχώρηση κατηγορητηρίου εναντίον πέντε κρατικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών.

Σε ανακοίνωσή της η Ισότητα αναφέρει ότι το κατηγορητήριο αφορά αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του Ν. 30(ΙΙΙ)/1995, του νόμου που κυρώνει τη Σύμβαση 135 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων.

«Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αρνήθηκε την καταχώριση την 1η Ιουλίου 2026, στηριζόμενο σε μία και μόνη παραδοχή: ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «σαφώς και δεν είναι ούτε οργανισμός, ούτε και νομικό πρόσωπο» κατά την έννοια του άρθρου 6(2)», σημειώνει η ανακοίνωση της Ισότητας. 

Υπογραμμίζει, δε, οτι «αν σταθεί η πρωτόδικη προσέγγιση, το αποτέλεσμα είναι ένα: ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας θα είναι ο μόνος στο απυρόβλητο ενός νόμου που η ίδια η Δημοκρατία θέσπισε για να προστατεύσει τους συνδικαλιστές — και ολόκληρος ο δημόσιος τομέας θα μείνει χωρίς ποινική προστασία απέναντι σε αντισυνδικαλιστικά αντίποινα».

Η Ισοτητα επισημαίνει ότι, όταν το κράτος «προσλαμβάνει, μισθοδοτεί, πειθαρχεί και απολύει, είναι εργοδότης όπως κάθε άλλος. Γι' αυτό ακριβώς το Άρθρο 172 του Συντάγματος καθιστά τη Δημοκρατία υπόλογη «δια πάσαν ζημιογόνον άδικον πράξιν ή παράλειψιν των υπαλλήλων ή αρχών» της».

Η Ισότητα υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2025 το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων, με τον εκπρόσωπο τον Γιώργο Μαλτέζο, «ανέδειξε δημόσια τον υπερπληθυσμό, την κυκλοφορία ναρκωτικών και την υποστελέχωση στις Κεντρικές Φυλακές» και ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2025 η συντεχνία «κατήγγειλε δημοσίως ότι η ιεραρχική εξουσία αξιοποιείται για τη στρατολόγηση μελών σε άλλη οργάνωση (σημ: συνδικαλιστική)». Προσθέτει ότι τον Μάιο η συντεχνία υπέβαλε καταγγελία παρενόχλησης και ότι ακολούθησε ο διορισμός ερευνώντα λειτουργού εναντίον του Γιώργου Μαλτέζου.

Αναφέρει, επίσης, ότι έγινε καταγγελία και προς τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία απορρίφθηκε στις 6 Ιουλίου 2026 με το αιτιολογικό ότι «δεν προκύπτουν στοιχεία». «Στις 28 Ιουλίου η Κυπριακή Δημοκρατία διαβεβαίωσε γραπτώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, ακριβώς διότι η εκκρεμούσα πειθαρχική διαδικασία παρέχει πλήρεις εγγυήσεις», συνεχίζει η ανακοίνωση της Ισότητας, καταλήγοντας ότι στις 31 Ιουλίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέλυσε τον Γιώργο Μαλτέζο «με άμεση ισχύ, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αποζημίωση, προτού εκδοθεί ή έστω του γνωστοποιηθεί πόρισμα από την πειθαρχική διαδικασία που είχε προβληθεί ως εγγύηση, χωρίς να τηρηθούν οι αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και χωρίς ο ίδιος να διαθέτει τέτοια εξουσία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από καμαριέρες μέχρι μάγειρες: Καταγγελίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους στα ξενοδοχεία
Ψάχνεις δουλειά; 3 νέες θέσεις εργασίας στη Λάρνακα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Αγίου Νεοφύτου - Κρατούμενος μέχρι τον Οκτώβριο ο 51χρονος
BBC: Σκάνδαλο σε κλινική με εξωσωματικές στα κατεχόμενα - Τουλάχιστον 30 παιδιά με λάθος δότη
Κρασί και καλοκαίρι: Οι θερμίδες, το αλκοόλ και οι παγίδες που πρέπει να προσέξουμε
Η απόδραση του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου στο Μιλάνο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο αδερφός της εκδίδει βιβλίο για τη ζωή της - «Θέλω να πω την αλήθεια για εκείνη»

 18.08.2026 - 18:31
Επόμενο άρθρο

Οι 7 λόγοι που τα Λαμπραντόρ είναι μια από τις πιο δημοφιλείς φυλές στον κόσμο

 18.08.2026 - 19:08
Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ενόψει της 26ης Αυγούστου, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

  •  18.08.2026 - 11:27
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον πνιγμό στο Lady's Mile - Πήδηξαν στη θάλασσα να πάρουν το κινητό, κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον πνιγμό στο Lady's Mile - Πήδηξαν στη θάλασσα να πάρουν το κινητό, κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο

  •  18.08.2026 - 18:06
Υπέκυψε στα τραύματά της ηλικιωμένη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Υπέκυψε στα τραύματά της ηλικιωμένη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  18.08.2026 - 16:17
Ζήτησε συγνώμη για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού ο Νιαζί - «Ένιωσα μεγάλη ντροπή, χρέος όλων μας η απολογία στην Αναστασία»

Ζήτησε συγνώμη για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού ο Νιαζί - «Ένιωσα μεγάλη ντροπή, χρέος όλων μας η απολογία στην Αναστασία»

  •  18.08.2026 - 19:49
Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

  •  18.08.2026 - 18:46
Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

  •  18.08.2026 - 17:18
VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  18.08.2026 - 14:29
Νέα «έξυπνα» φώτα σε 15 διασταυρώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό – Προκήρυξε διαγωνισμό το Υπ. Μεταφορών

Νέα «έξυπνα» φώτα σε 15 διασταυρώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό – Προκήρυξε διαγωνισμό το Υπ. Μεταφορών

  •  18.08.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα