Ντόναλντ Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει μέρος από τα αποθέματά της σε ντίζελ

Όπως σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτή η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό από τα πλούσια αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος Τραμπ».

Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες έφεραν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν γαλλική πρόταση για την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.

Protothema.gr



