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ΔΙΕΘΝΗ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει μέρος από τα αποθέματά της σε ντίζελ

 02.10.2026 - 23:58
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει μέρος από τα αποθέματά της σε ντίζελ

Με ένα σύντομο μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσει ένα «τεράστιο μέρος» από τα στρατηγικά της αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ.

Όπως σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτή η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ: «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό από τα πλούσια αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος Τραμπ».

Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες έφεραν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν γαλλική πρόταση για την αξιοποίηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από την Ουάσινγκτον για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ντίζελ και την αποτροπή πιθανών περιορισμών στις αμερικανικές εξαγωγές καυσίμων.

Protothema.gr

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