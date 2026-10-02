Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕμπρησμός στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 28χρονο - Τι αποκάλυψαν οι έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εμπρησμός στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 28χρονο - Τι αποκάλυψαν οι έρευνες

 02.10.2026 - 22:17
Εμπρησμός στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 28χρονο - Τι αποκάλυψαν οι έρευνες

Στη σύλληψη 28χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στη Λεμεσό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στη Λεμεσό στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας της 25χρονης ιδιοκτήτριας του, στην επαρχία Λεμεσού.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, από την οποία το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από τις επιτόπιες εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι αυτή είχε τεθεί κακόβουλα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 28χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στη βάση δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής και το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θες να αναβαθμίσεις το σπίτι σου; Ανοίγει η πλατφόρμα για χορηγίες έως €32.000 – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Πού εξαφανίζεται το φως όταν σβήνουμε τον διακόπτη; Η απάντηση σε μία απορία πολλών ετών
Το παιδί δυσκολεύεται στο σχολείο; Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς πριν φτάσουν στην αξιολόγηση από ψυχολόγο
First Dates: Τα viral νύχια του παίκτη που «τρέλαναν» την Ζενεβιεβ - Δείτε βίντεο  
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα τεθεί σε ισχύ
ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε ξανά βροχές, καταγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 02.10.2026 - 21:56
Επόμενο άρθρο

Εθνική Κύπρου: Στο πρώτο σκόραρε δις, στο δεύτερο άντεξε με 10 και πήρε πανάξια την πρώτη της νίκη!

 02.10.2026 - 22:40
ΠτΔ: Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας η διεκδίκηση της θέσης του ΓΓ των ΗΕ

ΠτΔ: Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας η διεκδίκηση της θέσης του ΓΓ των ΗΕ

Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία καταπατά τον Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ, το να διεκδικεί με υποψηφιότητα της τη θέση του ΓΓ των ΗΕ, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας η διεκδίκηση της θέσης του ΓΓ των ΗΕ

ΠτΔ: Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας η διεκδίκηση της θέσης του ΓΓ των ΗΕ

  •  02.10.2026 - 19:14
ΔΗΣΥ: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για τις εσωκομματικές - Πότε θα στηθούν οι κάλπες

ΔΗΣΥ: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για τις εσωκομματικές - Πότε θα στηθούν οι κάλπες

  •  02.10.2026 - 20:53
Σκληρή απάντηση Λευκωσίας στην Τουρκία - «Επιχειρεί να κρατήσει τους Τουρκοκύπριους σε ομηρία»

Σκληρή απάντηση Λευκωσίας στην Τουρκία - «Επιχειρεί να κρατήσει τους Τουρκοκύπριους σε ομηρία»

  •  02.10.2026 - 18:02
Αννίτα για το δείπνο με Αβέρωφ: «Δεν έγινε καμία συνδιαλλαγή - Αυτό πρέπει να λήξει»

Αννίτα για το δείπνο με Αβέρωφ: «Δεν έγινε καμία συνδιαλλαγή - Αυτό πρέπει να λήξει»

  •  02.10.2026 - 21:36
Μηδενικός ΦΠΑ: Ποια προϊόντα μπήκαν ήδη στο 0% - Δείτε τη λίστα

Μηδενικός ΦΠΑ: Ποια προϊόντα μπήκαν ήδη στο 0% - Δείτε τη λίστα

  •  02.10.2026 - 16:55
Υπόθεση Στυλιανού: «Έπρεπε να τα αναφέρω» – Τι είπε η δασκάλα για όσα της έλεγε το παιδί

Υπόθεση Στυλιανού: «Έπρεπε να τα αναφέρω» – Τι είπε η δασκάλα για όσα της έλεγε το παιδί

  •  02.10.2026 - 17:33
Σοκάρουν οι απολογίες Γάκα - Θεοδωρόπουλου: «Κάναμε τα βήματα που έπρεπε - Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τον απινιδωτή»

Σοκάρουν οι απολογίες Γάκα - Θεοδωρόπουλου: «Κάναμε τα βήματα που έπρεπε - Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τον απινιδωτή»

  •  02.10.2026 - 19:56
Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τράπεζα Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

Ιδού τα αυτοκίνητα που βγάζει σε πλειστηριασμό η Τράπεζα Κύπρου - Δείτε τιμές και φωτογραφίες

  •  02.10.2026 - 17:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα