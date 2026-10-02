Εμπρησμός στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 28χρονο - Τι αποκάλυψαν οι έρευνες

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας της 25χρονης ιδιοκτήτριας του, στην επαρχία Λεμεσού.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, από την οποία το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από τις επιτόπιες εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι αυτή είχε τεθεί κακόβουλα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 28χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στη βάση δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής και το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.