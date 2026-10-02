Σοβαρά τα προβλήματα σε συγκρότημα επικίνδυνων πολυκατοικιών στη Λάρνακα - Στο σημείο συνεργεία του ΕΟΑ και Αστυνομία

Κατά καιρούς υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία για το συγκρότημα διαμερισμάτων είτε από τη διαχειριστική επιτροπή είτε από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι οι καταγγελίες που εξετάζει η Αστυνομία αφορούν παρεμβάσεις σε μετρητές νερού ή ρεύματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι για θέματα παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία η Αστυνομία πραγματοποιεί εκστρατείες. Η τελευταία, όπως είπε, ήταν όταν τρία άτομα πήδηξαν από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα το ένα άτομο να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε επίσης ότι πρόσφατα η Αστυνομία επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με τον ΕΟΑ Λάρνακας και τον Δήμο Λάρνακας, όπου, όπως είπε, εντοπίστηκαν πολύ σοβαρά θέματα υγιεινής και άλλες καταστάσεις, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «χάος».

Πρόσθεσε ότι η περιοχή την επισκέφθηκαν και μαζί με την ΑΗΚ, σημειώνοντας πως θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μια ολιστική λύση ώστε να σταματήσει η συγκεκριμένη κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν επανειλημμένα καταγραφεί στο εν λόγω συγκρότημα.

Όπως ανέφερε, ο ΕΟΑ Λάρνακας προχώρησε, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, στη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, όπως έχει αναφερθεί και σε όσα δημοσιοποιήθηκαν, η διαχειριστική επιτροπή έχει αναθέσει σε ιδιώτη μηχανικό όλες τις εργασίες που προβλέπονται ή είναι απαραίτητες.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, πρόσθεσε, βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειριστική επιτροπή και αναμένει ενημέρωση σε σχέση με όλες αυτές τις ενέργειες, οι οποίες θα ρυθμίσουν την άρση της επικινδυνότητας.

Σε ό,τι αφορά θέματα παράνομης κατοχής ή παράνομης ενοικίασης διαμερισμάτων, υποκλοπών ηλεκτρισμού, καθώς και θέματα που αφορούν προσβάσεις ή κλείσιμο προσβάσεων, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ξεκαθάρισε ότι αυτά δεν αφορούν τον Οργανισμό.

Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να αγγίξουν το θέμα άμεσα και με κάθε σοβαρότητα, με στόχο την επίλυσή του.

Σε σχέση με τις υποκλοπές νερού, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι ο ΕΟΑ έχει καταγράψει όλες τις υποκλοπές νερού και έχει ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά σε προηγούμενες εκστρατείες.

Εφόσον, όπως είπε, το φαινόμενο συνεχίζεται, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα εκστρατεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν υποκλοπές νερού από ενοίκους και να εξεταστούν και να ρυθμιστούν άμεσα.

Ανέφερε επίσης ότι συνεργεία θα μεταβούν επί τόπου, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν υποκλοπές νερού και ποιας μορφής είναι.

Η πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας, είναι ότι οι υποκλοπές νερού γίνονται από ιδιώτη κατά ιδιώτη. Όπως διευκρίνισε, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΟΑ Λάρνακας, αλλά της Αστυνομίας, όπου θα πρέπει να υποβληθεί σχετική καταγγελία.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους αναφέρθηκε ακόμη σε θέματα παράνομης κατοχής, παράνομης χρήσης ή παράνομης ενοικίασης υποστατικών, στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν στα διαμερίσματα και που ενδεχομένως είναι περισσότεροι από όσους πρέπει, καθώς και σε θέματα οχληρίας.

Όπως είπε, υπάρχουν αρμόδιες αρχές που θα πρέπει να εξετάσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα και να προχωρήσουν όλοι μαζί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ρυθμιστούν όλα τα θέματα που υπάρχουν.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι είτε πρόκειται για την Αστυνομία Κύπρου, είτε για το Κτηματολόγιο, είτε για την τοπική αρχή, τον Δήμο Λάρνακας, είτε για τον ΕΟΑ Λάρνακας, ο καθένας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, θα πρέπει να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα, ώστε να δοθεί οριστική λύση στα διαχρονικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο συγκρότημα.