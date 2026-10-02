Στα όρια τους οι κάτοικοι: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις για ασφαλτικό στο Μιτσερό - Εκτός τάξεις οι μαθητές σήμερα

Όπως ανέφερε, το βράδυ της Παρασκευής συγκαλείται παγκοινοτική συνάντηση στο Μιτσερό για ενημέρωση των κατοίκων και συζήτηση των επόμενων βημάτων, ενώ την Κυριακή, στις 10:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ειρηνική διαμαρτυρία έξω από τον χώρο όπου ανεγείρεται το εργοστάσιο, με κλείσιμο του δρόμου.

Η κ. Μεσαρίτου είπε ότι η απόφαση για μεταφορά της μονάδας από την οικιστική περιοχή Δαλίου είχε ληφθεί για λόγους δημόσιας υγείας. «Γιατί στην περίπτωσή μας δεν λαμβάνεται και πάλι υπόψη το θέμα της δημόσιας υγείας;», διερωτήθηκε.

«Τα παιδιά μας είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά με το θέμα αυτό. Ζητούν απλώς καθαρό αέρα», είπε, προσθέτοντας ότι η περιοχή είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Σύμφωνα με την ίδια, στα χωριά της περιοχής λειτουργούν περισσότερες από 150 οχληρές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων λατομεία και χοιροστάσια, ενώ αναφέρθηκε και σε προβλήματα οσμών. «Η μετεγκατάσταση ενός ασφαλτικού εργοστασίου θα είναι μια ταφόπλακα για την περιοχή», ανέφερε.

Η κ. Μεσαρίτου είπε ότι το ζήτημα απασχολεί τις κοινότητες εδώ και έξι χρόνια, υποστηρίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι οι κάτοικοι δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να ενημερωθούν επαρκώς από τους αρμοδίους ούτε να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.

Αναφερόμενη στις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, είπε ότι έγιναν μελέτες τόσο από πλευράς της εταιρείας όσο και από εξωτερικούς φορείς και πανεπιστημιακούς. Κατά την ίδια, οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν διαρροές ρύπων όχι μόνο από τις καμινάδες αλλά και από ολόκληρο το εργοστάσιο.

Η κ. Μεσαρίτου ανέφερε ακόμη ότι οι διαβεβαιώσεις πως το εργοστάσιο θα λειτουργήσει με διαφορετικές προδιαγραφές δεν είναι αρκετές για τους κατοίκους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δεσμευθεί, τόσο προεκλογικά όσο και μετά την εκλογή του, να επισκεφθεί τις κοινότητες και να εξεταστούν πρώτα τα υφιστάμενα προβλήματα της περιοχής, προτού προχωρήσει η συζήτηση για το ασφαλτικό εργοστάσιο.

«Αυτό δεν έγινε ποτέ», είπε, σημειώνοντας ότι στον χώρο έχουν ήδη ξεκινήσει χωματουργικές εργασίες.

Σε ό,τι αφορά τη διαμαρτυρία της Κυριακής, η κ. Μεσαρίτου είπε ότι έχει ενημερωθεί η Αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές, ενώ εξήγησε ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ημέρα ώστε να περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, η ταλαιπωρία για όσους χρησιμοποιούν τον δρόμο για εργασία.

Η ίδια σημείωσε ότι οι γονείς δεν επιθυμούν να κρατούν τα παιδιά εκτός σχολείου ούτε να επηρεάζουν το έργο των εκπαιδευτικών

Αναφέρθηκε, επίσης, σε προηγούμενο κλείσιμο του δρόμου για περίπου 20 λεπτά, το οποίο, όπως είπε, είχε προκαλέσει προβλήματα, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, σφαγεία και λατομεία.

«Αν φτάσουμε στο σημείο να κλείνουμε τους δρόμους τις καθημερινές, τότε θα επηρεάσουμε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και γενικότερα την αγορά», είπε.

«Και, όπως ενοχλούν εμάς, θα αναγκαστούμε κι εμείς να ενοχλήσουμε. Δεν μας δίνουν κάποια άλλη επιλογή», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ο αγώνας μας συνεχίζεται».