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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Coffee Berry Kύπρου: «Ισότητα σε κάθε γουλιά»

 02.10.2026 - 13:34
Coffee Berry Kύπρου: «Ισότητα σε κάθε γουλιά»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, που έχει καθιερωθεί την 1η Οκτωβρίου, τα Coffee Berry Κύπρου ενώνουν δυνάμεις με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις.

Πιστά στη φιλοσοφία τους για ανάληψη δράσεων με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, τα Coffee Berry, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, αξιοποιούν μια αγαπημένη καθημερινή μας συνήθεια, όπως η απόλαυση ενός καφέ, για να αναδείξουν την ανάγκη εξάλειψης των προκαταλήψεων και αντιμετώπισης των έμφυλων στερεοτύπων, συμβάλλοντας παράλληλα και στην εδραίωση κουλτούρας υπέρ της Ισότητας των Φύλων.

Με κεντρικό μήνυμα «Ισότητα σε κάθε γουλιά» και τη φράση «Διακρίσεις; Μόνο στον καφέ», στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας βρίσκονται δύο ειδικά σχεδιασμένα χάρτινα ποτήρια με τις αναγραφές «ΔΥΝΑΤΟ» και «ΕΛΑΦΡΥ». Οι χαρακτηρισμοί αφορούν αποκλειστικά την ένταση του καφέ, χωρίς να προκαθορίζουν τις ικανότητες, τους ρόλους ή τις επιλογές των ανθρώπων με βάση το φύλο τους.

Με αυτή την πρωτοβουλία, τα Coffee Berry Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, στοχεύουν σε ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου, ώστε να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι έμφυλες διακρίσεις και τα στερεότυπα. Ακόμα και μια μικρή, καθημερινή στιγμή, όπως η απόλαυση ενός καφέ, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.

Η εκστρατεία θα διαρκέσει από 01/10/2026 μέχρι τις 23/10/2026.

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Σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, εισέρχεται σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος καλείται σήμερα στις 17:00, να συζητήσει και να αποφασίσει επί της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ανάδειξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

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