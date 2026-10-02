ΥΠΕΣ: «Βασική προτεραιότητα η στήριξη κοινοτήτων και υπαίθρου»

Σε χαιρετισμό του, την Πέμπτη, στο Φεστιβάλ Ζυμωτού Παλουζέ, στην κοινότητα Πάχνας, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι αυτός ο σημαντικός θεσμός για την κοινότητα συνδέει ένα παραδοσιακό έδεσμα της κυπριακής γαστρονομίας με τον τρύγο και την αμπελουργική παράδοση της περιοχής, αλλά και με έναν τον τρόπο ζωής που έχει στο επίκεντρό του τη συνεργασία, την οικογένεια και τη συλλογικότητα.

«Το μεγάλο στοίχημα που έχουμε ενώπιον μας είναι να διαφυλάξουμε αυτή τη παράδοση και να τη μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά, διατηρώντας παράλληλα την κυπριακή ύπαιθρο ζωντανή και με προοπτική για το μέλλον», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα τόνισε πως «η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει θέσει τη στήριξη των κοινοτήτων και της υπαίθρου στις βασικές της προτεραιότητες» και πως «στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι κοινότητές μας να παραμένουν ζωντανές και να προσφέρουν στους κατοίκους τους ποιότητα ζωής και πραγματικές προοπτικές».

Η Κυβέρνηση, συνέχισε, επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και στην ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους νέους μας να παραμένουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Στο πλαίσιο αυτό, υπέδειξε, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στεγαστικά σχέδια που υλοποιεί η Κυβέρνηση, «τα οποία παρέχουν κίνητρα και στήριξη για την απόκτηση γης ή την ανέγερση κατοικίας στις κοινότητές μας, ενισχύοντας την προοπτική παραμονής και εγκατάστασης νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο».

Παράλληλα ανέφερε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής όπως την παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό και την γαστρονομία της, «στοιχεία που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα των κοινοτήτων μας και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης».

Είπε, καταληκτικά, ότι η Πάχνα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινότητας που αναδεικνύει με συνέπεια και περηφάνια τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, διατηρώντας ζωντανή την ταυτότητα και την παράδοσή της και συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν εθελοντικά και συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ