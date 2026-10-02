Τρομοκρατούν τους ένοικους σε πολυκατοικίες: Σοβαρές καταγγελίες για παράνομο ρεύμα και νερό - Χαμός με τις απειλές

Σε ανακοίνωσή της ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου, η Διαχειριστική Επιτροπή αναφέρει ότι, ως νόμιμοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και υποστατικών, εκφράζουν έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία για περιστατικά και συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, λαμβάνουν χώρα στους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους των πολυκατοικιών.

Μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν κατοχή διαμερισμάτων με πλαστά, άκυρα ή παράνομα ενοικιαστήρια συμβόλαια, χωρίς τη συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών, καθώς και ενοικίαση διαμερισμάτων και είσπραξη εισοδημάτων από τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών.

Η Επιτροπή κάνει επίσης λόγο για ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις, μέσω είσπραξης ενοικίων από μη δικαιούχους, καθώς και για παράνομη εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Αναφορά γίνεται επίσης σε παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, είτε απευθείας σε μετρητές είτε μέσω εξωτερικής καλωδίωσης από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, ελέγχθηκαν από την ΑΗΚ και κρίθηκαν επικίνδυνες.

Καταγγέλλονται επίσης παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, κλοπή νερού και παροχή ή εμπορία νερού από έναν μετρητή προς άλλα διαμερίσματα.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι μέλη της έχουν δεχθεί απειλές, ενώ υποστηρίζει ότι, μετά την αποσύνδεση παράνομων συνδέσεων σε συνεργασία με την Υδατοπρομήθεια και την ΑΗΚ, αυτές επανασυνδέονται. Όπως καταγγέλλει, υπάρχουν περιπτώσεις όπου άτομα φωνάζουν και τρομοκρατούν ενοίκους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον συγκεκριμένων ατόμων, ενώ καταγγελίες έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λάρνακας, έχει διορίσει πολιτικό μηχανικό και προχωρεί σε εργαστηριακούς ελέγχους για να διαφανεί η κατάσταση της στατικότητας των πολυκατοικιών. Έχουν επίσης ληφθεί μέτρα, κατόπιν υποδείξεων του ΕΟΑΛ, για προστασία ενοίκων και περαστικών από πτώση σοβάδων, ενώ προγραμματίζονται ενέργειες για επιδιορθώσεις και ανακαίνιση των κτιρίων.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση χώρων, η υπερπληρότητα, η αυθαίρετη διαμονή και πιθανές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστες ή ιδιωτικές υποδομές δημιουργούν, όπως αναφέρει, σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, υγιεινής, δημόσιας τάξης και προστασίας της περιουσίας.

Ζητά από τις αρμόδιες αρχές άμεση και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, καταστολή της παρανομίας και ποινική δίωξη όσων, όπως αναφέρει, εκμεταλλεύονται οικονομικά ξένες περιουσίες ή εμπορεύονται νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ζητά επίσης έλεγχο της νομιμότητας χρήσης και διαμονής στους χώρους των κτιρίων, έλεγχο και αφαίρεση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων που, όπως καταγγέλλει, αφαιρούνται και επανασυνδέονται, καθώς και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της περιουσίας των νόμιμων ιδιοκτητών και ενοίκων.

Η Διαχειριστική Επιτροπή διευκρινίζει, τέλος, ότι η διαμαρτυρία των ιδιοκτητών δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, αλλά αφορά, όπως αναφέρει, αποκλειστικά τη νομιμότητα, την ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας και την προστασία των δικαιωμάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και χρηστών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ