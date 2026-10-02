ΔΗΣΥ: Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου- Οι διαφορετικές τάσεις για τη διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών- Φωνές για περισσότερο χρόνο

Σε μια συνεδρίαση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, εισέρχεται σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος καλείται σήμερα στις 17:00, να συζητήσει και να αποφασίσει επί της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ανάδειξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Η πρόταση που βρίσκεται ενώπιον του σώματος, προβλέπει την υποβολή υποψηφιοτήτων στις 13 Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης στις 14 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία τα μέλη του κόμματος, θα κληθούν να επιλέξουν τον υποψήφιο, που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας με το χρίσμα του ΔΗΣΥ.

Η σημερινή συνεδρίαση, ωστόσο, δεν αναμένεται να περιοριστεί σε μια τυπική επικύρωση της απόφασης του Εκτελεστικού. Στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, υπάρχουν φωνές, που θεωρούν ότι το χρονοδιάγραμμα, είναι ιδιαίτερα ασφυκτικό και ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, πριν από την τελική κάλπη. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι, για μια τόσο σημαντική και πρωτόγνωρη διαδικασία, χρειάζεται να υπάρχει επαρκής χώρος για πολιτική συζήτηση, παρουσίαση θέσεων και ουσιαστική επικοινωνία των υποψηφίων, με τη βάση.

Απέναντι σε αυτή την προσέγγιση βρίσκεται η θέση της ηγεσίας και του Εκτελεστικού Γραφείου, που επιμένουν στην ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος, υποστηρίζει ότι η απόφαση για τις ημερομηνίες ήταν ομόφωνη απόφαση της ηγεσίας και του Εκτελεστικού Γραφείου και ότι ο βασικός στόχος, είναι ο υποψήφιος του κόμματος να έχει περίπου 16 μήνες στη διάθεσή του για να οργανώσει την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο ίδιος επισημαίνει, ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΔΗΣΥ, έχουν ήδη αρχίσει, ή δεν σταμάτησαν ποτέ, την προεκλογική τους προσπάθεια και υποστηρίζει πως κάθε καθυστέρηση, περιορίζει τον χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του ο υποψήφιος της παράταξης. Για τον Γιάννη Καρούσο, η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα στο κόμμα, να διαχειριστεί τα ζητήματα που θα προκύψουν και να προχωρήσει ενωμένο την επόμενη ημέρα.

Το ζήτημα των διαδικασιών έχει βρεθεί στο επίκεντρο και των δημοσίων παρεμβάσεων της Αννίτας Δημητρίου. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει ξεκαθαρίσει ότι η παράταξη θα έχει δικό της υποψήφιο και ότι η διαδικασία θα ακολουθήσει τους θεσμικούς κανόνες του κόμματος. «Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα θεσμών. Είναι θέμα διαδικασιών. Είναι θέμα δημοκρατίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η τελική επιλογή ανήκει στα μέλη.

Η ίδια, μάλιστα, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον θεσμικό της ρόλο, δηλώνοντας ότι η δική της δουλειά, είναι να προστατεύσει την παράταξη μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας και ότι αυτό θα πράξει. Πρόκειται για μια τοποθέτηση, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να διεκδικήσει το χρίσμα.

Στο ίδιο κάδρο βρίσκεται και ο Γιώργος Παμπορίδης. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΔΗΣΥ έχει εκφράσει έντονους προβληματισμούς, για το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, χαρακτηρίζοντας την προτεινόμενη διαδικασία ιδιαίτερα προβληματική και ζητώντας ουσιαστικά περισσότερο χρόνο.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, αναμένεται να λάβει μέσα στο Σαββατοκύριακο την τελική του απόφαση, για το κατά πόσο θα μπει στη διαδικασία διεκδίκησης του κομματικού χρίσματος. Η απόφασή του, αναμένεται να επηρεαστεί και από το πλαίσιο που θα διαμορφώσει η σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Επομένως, η σημερινή απόφαση δεν αφορά μόνο τις ημερομηνίες, αλλά μπορεί να επηρεάσει και τις τελικές επιλογές προσώπων, που θα μπουν στην εσωκομματική κούρσα.

Και ενώ οι διαφορετικές απόψεις για το χρονοδιάγραμμα γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς, ένα άλλο μήνυμα έρχεται από τον Χάρη Γεωργιάδη: ενότητα.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο, ένα ιστορικό βίντεο με τον ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκο Κληρίδη, στέλνοντας το δικό του μήνυμα, στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η παράταξη. Ο Χάρης Γεωργιάδης, επανέφερε το ιστορικό κάλεσμα του Κληρίδη για ενότητα, σημειώνοντας ότι αυτή αποτελεί και «τη σημερινή απαίτηση του κόσμου του ΔΗΣΥ, την οποία όλοι και όλες πρέπει να σεβαστούν».

Η παρέμβαση αυτή, δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένη από τη συγκυρία. Το θέμα της ενότητας, έχει καταστεί κεντρικό στην εσωκομματική συζήτηση, καθώς η διαδικασία επιλογής υποψηφίου θα είναι η πρώτη καθολική διαδικασία, στην οποία η βάση του ΔΗΣΥ θα κληθεί να αποφασίσει για το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την παράταξη στις Προεδρικές. Το ζητούμενο, συνεπώς, δεν είναι μόνο η διεξαγωγή μιας ανταγωνιστικής εκλογικής διαδικασίας, αλλά και η διαχείριση της επόμενης ημέρας.

Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα της σημερινής συνεδρίασης.

Το Πολιτικό Γραφείο, καλείται να αποφασίσει εάν θα επικυρώσει το χρονοδιάγραμμα που προτείνει το Εκτελεστικό Γραφείο, ή εάν θα ανοίξει τη συζήτηση, για περισσότερο χρόνο. Από τη μία πλευρά, προβάλλεται η ανάγκη, να αποκτήσει έγκαιρα ο ΔΗΣΥ υποψήφιο και να έχει μπροστά του μεγάλο χρονικό ορίζοντα,για την προεκλογική προσπάθεια. Από την άλλη, διατυπώνεται η άποψη ότι μια τόσο κρίσιμη επιλογή χρειάζεται περισσότερο χρόνο, ώστε να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος και να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στην επόμενη ημέρα.