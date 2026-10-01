Όπως επισημαίνουν, με την παράτυπη τουρκική NAVTEX 953/26, η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας στερούνται νομικής βάσης.

Παράλληλα, τονίζουν ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τις διπλωματικές πηγές, οι συγκεκριμένες κινήσεις εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, επισημαίνουν ότι σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας.

Η τουρκική NAVTEX

Η Τουρκία εξέδωσε χθες, 30 Σεπτεμβρίου, μέσω του σταθμού NAVTEX Αττάλειας, τη NAVTEX 0953/26, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή για εργασίες του ερευνητικού σκάφους Oruç Reis από 1 έως 25 Οκτωβρίου. Θα συνοδεύεται από τα υποστηρικτικά/ερευνητικά σκάφη Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.

Διπλωματικές πηγές για τη νέα τουρκική NAVTEX: Παράνομες έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα, μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια

Η Navtex για το Oruc Reis

Η διάταξη των συντεταγμένων ακολουθεί τον θαλάσσιο άξονα του σχεδιαζόμενου αγωγού Anamur-Teknecik, που προβλέπεται να συνδέει το Ανεμούριο με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τεκνετζίκ, ανατολικά της κατεχόμενς Κερύνειας.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων περίπου 97 υποθαλάσσια.

Η προηγούμενη NAVTEX 0731/26 για το Oruç Reis περιλάμβανε περιορισμένη περιοχή νότια του Anamur. Η νέα 0953/26 επεκτείνει τη δεσμευμένη περιοχή δυτικότερα και νοτιότερα, έως πολύ κοντά στις ακτές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.

Η Κύπρος έχει εκδώσει ήδη αντι-NAVTEX, με την οποία χαρακτηρίζει την τουρκική αναγγελία NW0953/26 παράνομη, που συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσβολή των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της επί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης / υφαλοκρηπίδας της, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν εθιμικό διεθνές δίκαιο. Επισημαίνεται ακομη ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας.

Στις 22 Ιουλίου, η Τουρκία είχε εκδώσει και πάλι NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis ενόψει της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα της Κύπρου. Η NAVTEX αφορούσε σεισμικές έρευνες για τον σχεδιαζόμενο αγωγό, μήκους περίπου 101 χιλιομέτρων, που θα συνδέει την Τουρκία με τα Κατεχόμενα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με επιστολή της στον ΟΗΕ στις 7 Αυγούστου, είχε καταγγείλει το «Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας – “ΤΔΒΚ”», τονίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και συνιστά περαιτέρω προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και ενσωμάτωσης των κατεχόμενων περιοχών με την Τουρκία.

Η αντί-NAVTEX που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία :

ZCZC MA15

30 1800 UTC SEP 2026

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 290/26

ALL BE ADVISED THAT THE NW0953/26, FA:18

IS ILLEGAL AND CONSTITUTES A VIOLATION OF THE SOVEREIGNTY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND AN INFRINGEMENT OF ITS RIGHTS AND JURISDICTION OVER ITS EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE / CONTINENTAL SHELF UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA, THE RELEVANT PROVISIONS OF WHICH REFLECT CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW.

THE ONLY AUTHORIZED STATION IN THE AREA OF RESPONSIBILITY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS IS THE JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

CANCEL THIS MESSAGE ON 25 2200 UTC OCT 2026.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.

NNNN

Πηγή: protothema.gr