Τον έψαχναν στην Ολλανδία αλλά «πιάστηκε» στην Κύπρο 29χρονος για εμπορία προσώπων και συμμετοχή σε... εγκληματική οργάνωση

Ο 29χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.