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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τον έψαχναν στην Ολλανδία αλλά «πιάστηκε» στην Κύπρο 29χρονος για εμπορία προσώπων και συμμετοχή σε... εγκληματική οργάνωση

 01.10.2026 - 18:24
Τον έψαχναν στην Ολλανδία αλλά «πιάστηκε» στην Κύπρο 29χρονος για εμπορία προσώπων και συμμετοχή σε... εγκληματική οργάνωση

Η Αστυνομία προχώρησε σήμερα στη σύλληψη 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τις αρχές της Ολλανδίας για τα αδικήματα της εμπορίας προσώπων και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Ο 29χρονος αφού συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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