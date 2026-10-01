Απόλυτο χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω έντονης βροχόπτωσης - Δείτε που

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.