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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόλυτο χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω έντονης βροχόπτωσης - Δείτε που

 01.10.2026 - 16:30
Απόλυτο χάος στον αυτοκινητόδρομο λόγω έντονης βροχόπτωσης - Δείτε που

Έντονη βροχόπτωση επικρατεί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, μεταξύ Λυμπιών και Ριζοελιάς, με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι περιορισμένη. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου παρατηρείται συσσώρευση νερού.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

 

 

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