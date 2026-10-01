Υπόθεση Μαζωνάκη: «Κανένας από τους δύο γιατρούς δεν ζήτησε να τον συνοδεύσει», κατέθεσε διασώστρια του ΕΚΑΒ

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μάρτυρας είχε κληθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου ώστε να επιληφθεί του περιστατικού της ανακοπής καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη και κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της – η οποία διήρκησε περίπου 60 λεπτά – επιβεβαίωσε σύμφωνα με πληροφορίες τα όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία.

Ειδικότερα, η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του περιστατικού και πως κανένας από τους δυο κατηγορούμενους γιατρούς -Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα- δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να τον συνοδεύσει κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Ο Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα»

Να σημειωθεί ότι η διασώστρια προσήλθε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενη από τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργο Μαθιόπουλο.

Ο τελευταίος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες κατά την άφιξή τους στο ιατρείο της Καρνεάδου λέγοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίαζε εικόνα ανθρώπου που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Πηγή: protothema.gr