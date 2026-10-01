Συγχαρητήριο μήνυμα Γκουτέρες στον Χριστοδουλίδη για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΠτΔ: «Είμαστε δικαιολογημένα περήφανοι για τη χώρα μας - Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση»
Η αναβάθμιση των παραγόντων ισχύος εξυπηρετεί την υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι άλλη από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δήλωση μετά τη στρατιωτική παρέλαση, στη Λευκωσία, για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας. Τόνισε παράλληλα ότι είμαστε δικαιολογημένα περήφανοι για τη χώρα μας.