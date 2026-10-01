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ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Οδηγός ταξί έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα και έκανε live στο TikTok

 01.10.2026 - 15:30
Ελλάδα: Οδηγός ταξί έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα και έκανε live στο TikTok

Στην ταυτοποίηση ενός 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να κινείται στην Αττική Οδό με ιλιγγιώδη ταχύτητα προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Το βίντεο ήταν live στο TikTok και εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών της ΕΛΑΣ για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα social media.

Στο υλικό φαίνεται το ταξί να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι αρχικά 100 χλμ/ώρα και στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: protothema.gr

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