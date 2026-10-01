Ελλάδα: Οδηγός ταξί έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα και έκανε live στο TikTok

Το βίντεο ήταν live στο TikTok και εντοπίστηκε στο πλαίσιο ερευνών της ΕΛΑΣ για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στα social media.

Στο υλικό φαίνεται το ταξί να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, αναπτύσσοντας ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της Αττικής Οδού το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι αρχικά 100 χλμ/ώρα και στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χλμ/ώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: protothema.gr