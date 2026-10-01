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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρος και Ελλάδα παραπέμπονται στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων

 01.10.2026 - 14:49
Κύπρος και Ελλάδα παραπέμπονται στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων

Την παραπομπή της Κύπρου και της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη ορθής εφαρμογής της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα αποφάσισε, την Πέμπτη, η Κομισιόν.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία.

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα αποσκοπεί στην πρόληψη ή τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να ανακτούν και να διαθέτουν τα απόβλητα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς απαγορεύει την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2021 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2024, σχετικά με τη μη υποβολή των αποβλήτων σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την υγειονομική ταφή τους, αλλά και σχετικά με τη μη δημιουργία ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων που θα αξιοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Αφού εξέτασε την απάντηση που υπέβαλαν οι κυπριακές αρχές και τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 21 % των αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία.

Η Κομισιόν κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι και στις δύο χώρες, η ικανότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή είναι ανεπαρκής για την επεξεργασία των μεικτών αστικών αποβλήτων. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι κυπριακές και οι ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτόν, παραπέμπει την Κύπρο και την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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