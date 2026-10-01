Φ. Παναγιώτου: «Είμαστε περήφανοι που είμαστε Κύπριοι»

Σε δηλώσεις του μετά την στρατιωτική παρέλαση, στη Λευκωσία, για την ημέρα ανεξαρτησίας στης Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι «σήμερα κλείνουμε 66 χρόνια ως Κυπριακή Δημοκρατία»

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Άμυνας, σημειώνοντας ότι «ήταν καταπληκτική η παρέλαση».

«Ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους που παρέλασαν και ευχαριστώ σε όλους τους στρατιώτες μας που υπηρετούν την πατρίδα τους και υπερασπίζονται εμάς, τον Κυπριακό λαό», είπε ακόμη.

Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι και ο ίδιος παρέλαυνε στο παρελθόν, «σχεδόν κάθε χρόνο».

Τέλος, ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» σε όλους.