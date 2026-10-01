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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή! Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος

 01.10.2026 - 15:07
Οδηγοί προσοχή! Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο ύψος

Λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Κόσιης – Λυμπιών, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λάρνακας, παρατηρείται συσσώρευση νερού.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

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