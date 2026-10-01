Για δεύτερη φορά μένει χωρίς υπεράσπιση η Ιωάννα Γάκα - Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Ιωάννα Γκάκα, με το δικηγορικό γραφείο να επισημαίνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.

«Κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την αποχώρηση και του άλλου συνηγόρου που είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της γιατρού, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον σε νέο στάδιο ως προς τη νομική της εκπροσώπηση.

Πηγή: protothema.gr