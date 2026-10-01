Πρόλαβαν τα χειρότερα από πυρκαγιά στην Πάφο - Διερευνώνται τα αίτια

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:35 αφού έκαψε τρία εκτάρια με άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένας προωθητής του Τμήματος Δασών με 24 άτομα και πέντε πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έντεκα άτομα καθώς επίσης και ένας εκμισθωμένος προωθητής και τέσσερα πτητικά μέσα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.