Πάρτε ομπρέλες: Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές - Δείτε βίντεο

Από το μεσημέρι τέθηκε σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό.

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