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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διπλή... διαδικτυακή απάτη στην Πάφο: Έχασε πάνω από 65 χιλιάδες ευρώ 60χρονος από δήθεν επενδύσεις

 01.10.2026 - 16:54
Διπλή... διαδικτυακή απάτη στην Πάφο: Έχασε πάνω από 65 χιλιάδες ευρώ 60χρονος από δήθεν επενδύσεις

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε μετοχές διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, μετά από καταγγελία που υπέβαλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου άνδρας ηλικίας 60 ετών.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, στις αρχές Ιουνίου 2026, ο 60χρονος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη γυναίκα, η οποία μιλούσε στη ρωσική γλώσσα και του ανέφερε ότι μπορούσε να επενδύσει σε μετοχές πετρελαίου, χρυσού και άλλων μετάλλων. Ακολουθώντας τις οδηγίες της και ανοίγοντας σύνδεσμο που του στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, δημιούργησε προφίλ σε άγνωστη ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, η άγνωστη γυναίκα τον καθοδήγησε ώστε να προχωρήσει σε επενδύσεις.

Ο 60χρονος προέβη, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 09/06/2026 και 29/07/2026, σε τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους €51,326 προς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τους οποίους του υπέδειξε η άγνωστη γυναίκα. Όταν η επένδυσή του φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς αποτέλεσμα. Τότε αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 03/08/2026, επικοινώνησε με τον 60χρονο μέσω εφαρμογής επικοινωνίας άγνωστος του άνδρας. Ο άγνωστος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν σε εταιρεία που ασχολείται με τον εντοπισμό χρημάτων που έχουν χαθεί λόγω διαδικτυακών απατών και του υποσχέθηκε την επιστροφή ποσού €280,000.

Αφού πείστηκε από τους πιο πάνω ισχυρισμούς, ο 60χρονος προέβη, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 03/08/2026 και 31/08/2026, σε σειρά τραπεζικών εμβασμάτων συνολικού ποσού €14,000 προς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, οι οποίοι του υποδείχθηκαν από τον άγνωστο άνδρα. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά φέρεται να καταβλήθηκαν με την πρόφαση ότι αφορούσαν έξοδα, προμήθειες, ασφάλιστρα και φορολογικές επιβαρύνσεις.

Καθώς δεν έλαβε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει εκ νέου θύμα απάτης.

Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία, με αφορμή και αυτή την υπόθεση, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό. Επισημαίνεται ότι, η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, προτρέπεται το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

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