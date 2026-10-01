Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε η αναισθησιολόγος για το... αντίδοτο

Η κατάθεση κρίνεται σημαντική καθώς από τη μια πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ από την άλλη, μια από τις νοσηλεύτριες φέρεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προ ημερών στον ανακριτή επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια.

Η αναισθησιολόγος, όπως λέει, δεν μίλησε με την γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Όμως, κατέθεσε ότι την κάλεσε η νοσηλεύτρια και την ερώτηση ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφολη, με την ίδια να απαντά πως δεν υπάρχει.

Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας, την προτροπή να έχουν όλοι οι εργοαζόμενοι στο ιατρείο, κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης και πριν κινηθεί η ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. «Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή» φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας.

Και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση προ ημερών της γιατρού, παραιτήθηκε και αυτός από την νομική εκπροσώπηση της.

«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο» αναφέρεται στην επίσημη δήλωση του δικηγόρου .