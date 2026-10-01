Πρόεδρος του ΕΛΑΜ: Αναγκαίο να επενδύουμε στην ασφάλεια και άμυνα

«Εξήνα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν ξεχνούμε ότι οφείλουμε την ύπαρξη μας στην εποποιία του αγώνα της ΕΟΚΑ 55 – 59», ανέφερε.

«Δεν ξεχνούμε εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν το 1963 και το 1974 για να συνεχίσουμε να παραμείνουμε ελεύθεροι», πρόσθεσε.

Ο κ. Χρίστου είπε ότι «δυστυχώς σήμερα η πατρίδα μας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας».

«Κάτι που καθιστά αναγκαίο να επενδύουμε συνεχώς στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ συνεχάρη το Υπουργείο Άμυνας, τα στελέχη και το προσωπικό της ΕΦ «για την άψογη σημερινή παρέλαση».