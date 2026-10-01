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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαδόπουλος: Όταν ο κυπριακός Ελληνισμός λειτουργεί με ενότητα πετυχαίνει θαύματα

 01.10.2026 - 14:38
Ν. Παπαδόπουλος: Όταν ο κυπριακός Ελληνισμός λειτουργεί με ενότητα πετυχαίνει θαύματα

Όταν ο κυπριακός Ελληνισμός λειτουργεί με αποφασιστικότητα και ενότητα, μπορεί να πετυχαίνει θαύματα, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος μετά την στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από τη μέρα της ίδρυσής της η Κυπριακή Δημοκρατία βρέθηκε αντιμέτωπη με την αμφισβήτηση, με προσπάθειες διάλυσης και κατάργησής της, είπε σε δηλώσεις του ο κ. Παπαδόπουλος. «Προδοσίες, πραξικοπήματα, εισβολές, η βία και η καταστροφή έμελλε να είναι το πρώτο επεισόδιο της υπαρξής της», πρόσθεσε. Και όμως, συνέχισε, «ο κυπριακός λαός δέχτηκε τα χτυπήματα, πολέμησε, επιβίωσε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αγωνίζεται για ειρήνη, για απελευθέρωση, για ευημερία».

«Σήμερα τιμούμε εκείνους που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία, τιμούμε εκείνους που πολέμησαν, υπερασπίστηκαν την Κυπριακή Δημοκρατία, εκείνους που θυσιάστηκαν για να επιβιώσει ο λαός μας», είπε, σημειώνοντας ότι «πάνω απ’ όλα, αυτή η ημέρα μας θυμίζει ότι ο κυπριακός Ελληνισμός, όταν λειτουργεί με αποφασιστικότητα και ενότητα, μπορεί να πετυχαίνει θαύματα».

Τέλος, ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

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